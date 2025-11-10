William und Kate: Das vielleicht schwierigste Gespräch mit ihren Kindern

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine der größten Herausforderungen im familiären Zusammenleben ist es, Kindern altersgerecht zu erklären, dass ein Elternteil schwer erkrankt ist. Wie beginnt man solch ein Gespräch? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wieviel Wahrheit vertragen Kinder wirklich? Diese und ähnliche Fragen stellen für viele betroffene Elternpaare gigantische Hürden da, die für sie nur schwer zu überwinden sind. Auch Prinz William (43) musste sich diesem schwierigen Gespräch bereits stellen. Anfang 2024 war seine Ehefrau Kate (43) an Krebs erkrankt, die gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis waren damals 11, 9 und 6 Jahre jung. Gleichzeitig wurde auch bei König Charles III., dem Großvater der Kinder, Krebs diagnostiziert. Wie die Familie diese Situation meisterte, erzählte der britische Thronfolger nun in einem offenen Interview mit dem brasilianischen Fernsehmoderator Luciano Huck in der Sendung "Domingão", für das er sich vergangene Woche während seines Besuchs in Brasilien Zeit nahm.

"Sowohl die guten als auch die schlechten Nachrichten" William betonte, wie wichtig Offenheit und Ehrlichkeit in schwierigen Zeiten sind. "Jede Familie durchlebt schwierige Zeiten und steht gemeinsam vor Herausforderungen. Wie man mit diesen Momenten umgeht, macht den entscheidenden Unterschied", so der Kronprinz. "Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen, sowohl die guten als auch die schlechten Nachrichten. Wir erklären ihnen, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie vielleicht verärgert sind." Gleichzeitig gab William aber auch zu, dass nicht jedes einzelne Detail auf den Tisch gelegt wurde – und dass das auch gar nicht möglich war. "Viele Fragen bleiben unbeantwortet - ich denke, das geht allen Eltern so. Es gibt kein Patentrezept fürs Elternsein, und wir haben uns entschieden, über alles zu sprechen."