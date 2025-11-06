Trotz Kates Krebserkrankung: Charles schlägt Williams Wunsch eiskalt aus
Zusammenfassung
- Neues Buch von Robert Jobson enthüllt Konflikte und Geheimnisse innerhalb der britischen Königsfamilie.
- König Charles lehnte Williams Wunsch nach einer Auszeit wegen Kates Krebserkrankung ab und bestand auf die Erfüllung seiner Pflichten.
- Trotz gelegentlicher Spannungen gilt das Verhältnis zwischen Charles und William als eng, wobei Charles stolz auf Williams Engagement ist.
Ein neues Buch über die britische Königsfamilie wirft einen Blick hinter die Kulissen der Windsors und sorgt bereits für Diskussionen.
Der britische Autor und Royal-Experte Robert Jobson hat heute, am 6. November 2025, sein Werk "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival" veröffentlicht. Darin beleuchtet er pikante Details und mögliche Konflikte innerhalb der royalen Familie – darunter eine strittige Entscheidung von König Charles gegenüber seinem Sohn Prinz William.
Ruhepause abgelehnt: Konflikt nach Kates Krebsdiagnose?
Laut Jobson habe Prinz William seinen Vater nach der Krebsdiagnose seiner Ehefrau Kate Anfang 2024 um eine Auszeit von öffentlichen Verpflichtungen gebeten.
Der Kronprinz wollte sich mehr Zeit für seine Familie nehmen, seiner kranken Frau in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen und deshalb die Anzahl seiner offiziellen Termine reduzieren – doch Charles soll diesem Wunsch nicht nachgekommen sein. Die Antwort des Monarchen fiel offenbar kühl aus: "Denk nochmal nach", zitiert Jobson den König in seinem Buch.
Tatsächlich hat William rückblickend wäre dieser Zeit nicht weniger öffentliche Termine als davor oder danach absolviert. Er dürfte also dem strengen Befehl seines Vaters nachgekommen sein.
Wie sieht das Verhältnis zwischen Charles und William wirklich aus?
Über die Beziehung zwischen Charles und William gibt es unterschiedliche Gerüchte. So liest man zum einen immer wieder über interne Machtkämpfe zwischen König und dem Thronfolger, die nicht zuletzt an einen klassischen Generationenkonflikt erinnern: William möchte als zukünftiger König die Monarchie moderner gestalten und tritt schon jetzt als entschlussfreudiger auf als sein Vater, der seit jeher dafür bekannt ist, mit Entscheidungen zu hadern und eher zurückhaltend zu sein. Experten sind sich zudem einig, dass Charles eigentlich nur noch auf dem Papier König ist und es William ist, der im Hintergrund die Fäden zieht – auch, was den Umgang mit Ex-Prinz Andrew, dem schwarzen Schaf der Familie, gilt (mehr dazu lesen Sie hier).
Zum anderen aber wird immer wieder deutlich, wie nahe sich Vater und Sohn zu stehen scheinen. Anders als Prinz Harry gilt William als "der Vernünftige", der die Royals mit Charme, Weitblick und Pflichtbewusstsein zielgerichtet in die Zukunft führen wird. William ist sich seinen Verpflichtungen bewusst und wehrte sich niemals gegen seine zukünftige Rolle als König – erneut im Gegensatz zu Bruder Harry.
Charles ist stolz auf William
William befindet sich aktuell aufgrund des von ihm ins Leben gerufene Earthshot Prizes in Brasilien. Eine Quelle verriet dem Magazin Hello! kürzlich, dass Charles auf seinen Sohn sehr stolz sei. "Der König hat großes Interesse am Earthshot Prize und an dem, was der Prinz aufbaut", so der Insider.
Es habe zwischen Vater und Sohn viele anregende und auch emotionale Gespräche zu diesem Thema gegeben. "Der König hat die Rede des Prinzen gelesen", plaudert die anonyme Quelle weiter aus dem Nähkästchen. "Sie haben darüber gesprochen, und da es sich um ein Thema handelt, das ihnen beiden sehr am Herzen liegt, bin ich mir sicher, dass es in den letzten Monaten viele Gespräche gegeben hat."
Kommentare