Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein neues Buch über die britische Königsfamilie wirft einen Blick hinter die Kulissen der Windsors und sorgt bereits für Diskussionen. Der britische Autor und Royal-Experte Robert Jobson hat heute, am 6. November 2025, sein Werk "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival" veröffentlicht. Darin beleuchtet er pikante Details und mögliche Konflikte innerhalb der royalen Familie – darunter eine strittige Entscheidung von König Charles gegenüber seinem Sohn Prinz William.

Ruhepause abgelehnt: Konflikt nach Kates Krebsdiagnose? Laut Jobson habe Prinz William seinen Vater nach der Krebsdiagnose seiner Ehefrau Kate Anfang 2024 um eine Auszeit von öffentlichen Verpflichtungen gebeten. Der Kronprinz wollte sich mehr Zeit für seine Familie nehmen, seiner kranken Frau in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen und deshalb die Anzahl seiner offiziellen Termine reduzieren – doch Charles soll diesem Wunsch nicht nachgekommen sein. Die Antwort des Monarchen fiel offenbar kühl aus: "Denk nochmal nach", zitiert Jobson den König in seinem Buch. Tatsächlich hat William rückblickend wäre dieser Zeit nicht weniger öffentliche Termine als davor oder danach absolviert. Er dürfte also dem strengen Befehl seines Vaters nachgekommen sein.

Wie sieht das Verhältnis zwischen Charles und William wirklich aus? Über die Beziehung zwischen Charles und William gibt es unterschiedliche Gerüchte. So liest man zum einen immer wieder über interne Machtkämpfe zwischen König und dem Thronfolger, die nicht zuletzt an einen klassischen Generationenkonflikt erinnern: William möchte als zukünftiger König die Monarchie moderner gestalten und tritt schon jetzt als entschlussfreudiger auf als sein Vater, der seit jeher dafür bekannt ist, mit Entscheidungen zu hadern und eher zurückhaltend zu sein. Experten sind sich zudem einig, dass Charles eigentlich nur noch auf dem Papier König ist und es William ist, der im Hintergrund die Fäden zieht – auch, was den Umgang mit Ex-Prinz Andrew, dem schwarzen Schaf der Familie, gilt (mehr dazu lesen Sie hier). Zum anderen aber wird immer wieder deutlich, wie nahe sich Vater und Sohn zu stehen scheinen. Anders als Prinz Harry gilt William als "der Vernünftige", der die Royals mit Charme, Weitblick und Pflichtbewusstsein zielgerichtet in die Zukunft führen wird. William ist sich seinen Verpflichtungen bewusst und wehrte sich niemals gegen seine zukünftige Rolle als König – erneut im Gegensatz zu Bruder Harry.