Charles nur noch auf Papier König? Wie viel Macht William wirklich hat

Mit den Vorstellungen seines Vaters ist William nicht immer einverstanden. Und er ist auch bekannt dafür, Charles die Stirn zu bieten, um seinen Willen durchzusetzen.

Da die Zukunft der britischen Monarchie maßgeblich auf den Schultern des Prinzen und der Prinzessin von Wales und ihrem Nachwuchs ruht, standen die beiden Insidern zufolge auch unter Druck, in der andauernden Kontroverse um den in Ungnade gefallenen Prinz Andrew "unerbittlich" vorzugehen.

Prinz Williams Pläne für Monarchie

Über William wird schon länger berichtet, dass er sich spätestens seit der Krebsdiagnose seines Vaters auf seine Rolle als zukünftiger Monarch gefasst macht. Bereits im Jänner hieß es, der Prinz könnte deutlich früher den Thron besteigen, als bisher angenommen. Auch wenn Charles nicht ans Abdanken denkt.

William und Kate machen schon jetzt viele Dinge anders, als man es von der Queen und Charles bisher gewohnt war. Im November hatte der britische Thronfolger seine Zukunftspläne für seine Rolle innerhalb der Monarchie bekanntgegeben: Er würde seine royalen Pflichten gerne mit einem "kleinen R" angehen - mit dem Ziel, mehr Einfühlungsvermögen zu vermitteln und den Prunk durch persönlichere Projekte abzumildern.

In einer neuen Folge der Reise-Serie "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" hat William Anfang Oktober mit mit Hollywood-Star Eugene Levy auch erstmals über die besondere Rolle seines ältesten Sohnes Prinz George gesprochen. Der Zwölfjährige ist zweiter in der Thronfolge und wird eines Tages König sein. William selbst denke daher über das zukünftige Erbe nach, das er als Monarch seinem Sohn eines Tages überlassen wird.

William will nicht "beherrscht werden, sondern beherrschen"

"Sie werden eines Tages König von England sein. Denken Sie überhaupt darüber nach?", wollte Levy von Charles' ältestem Sohn wissen.

"Es ist nichts, worüber ich morgens nachdenke, denn authentisch zu sein, ich selbst zu sein und authentisch zu sein, ist mein Antrieb", antwortete William. "Und dann kann man alle möglichen Etiketten und Rollen anheften, aber wenn ich mir selbst nicht treu bin und nicht dem, wofür ich stehe und woran ich glaube, dann ist es egal, wer ich bin, und es geht verloren", lautet die Devise des Thronfolgers.

William betonte, seine Rollen und seine Verantwortung ernst zu nehmen, "aber es ist wichtig, wie ich schon sagte, dass man nicht das Gefühl hat, von anderen beherrscht zu werden – man muss sie beherrschen."

Gefragt, ob er dasselbe Gefühl hätte, wenn sein ältester Sohn König würde, entgegnete William: "Das ist eine interessante und wichtige Frage. Denn es gibt viel zu bedenken. Aber natürlich möchte ich eine Welt schaffen, in der mein Sohn stolz auf das ist, was wir tun – eine Welt und einen Beruf, der das Leben der Menschen tatsächlich positiv beeinflusst."