Neasden-Tempel-Besuch: Camillas Hinweis, auf Liebe, die sie aufgeben musste
Der Besuch von König Charles (76) und Königin Camilla (78) im Neasden-Tempel in London sorgt für Begeisterung. Nachdem das Königshaus auf Instagram Einblicke in den royalen Termin gegeben hat, reagieren viele Royal-Fans in den Kommentaren: "Eine schöne Geste des Respekts und der Einheit", heißt es dort unter anderem. Ein weiterer User fügt hinzu: "Der König und die Königin sind so liebenswürdig und zeigen anderen Menschen so viel aufrichtigen Respekt. Ihre Bescheidenheit und Freundlichkeit sind Merkmale eines selbstlosen Führungsstils. Ich bewundere Sie beide."
Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum
Zu den Bildern des Auftritts von Charles und Camilla schrieb der Palast: "Wir feiern 30 Jahre @NeasdenTemple! Heute besuchten der König und die Königin Europas ersten traditionellen Hindu-Steintempel. Sowohl der König als auch die Königin waren bereits zuvor in diesem Tempel. Im Jahr 1996, ein Jahr nach seiner Eröffnung, stattete Seine Majestät als Prinz von Wales dem Tempel einen offiziellen Besuch ab."
Bei ihrem erneuten Besuch des bedeutenden Hindu-Tempels wurden dem Königspaar nun Blumenketten überreicht und um den Hals gelegt. Charles und Camilla nahmen britischen Medienberichten zufolge, nachdem sie ihre Schuhe ausgezogen hatten, an einer Führung teil und sahen sich spirituelle Zeremonien in dem Hindu-Tempel im Norden Londons an.
Modischer Hinweis: Leidenschaft, die Camilla aufgeben musste
Camilla ist bekannt dafür, Accessoires zu tragen, deren Bedeutung weit über bloßes Modebewusstsein hinausgeht. Und auch beim Besuch des Neasden-Tempels wählte sie ein modisches Detail, welches für sie symbolischen Wert haben dürfte.
Wie die Royal-Style-Bloggerin @royal.fashion.daily auf Instagram berichtet, trug die Königin kniehohe schwarze Wildlederstiefel von Russell & Bromley, die unter dem Namen "Dressage"-Stiefel bekannt sind.
Laut Hello! wies die Schuh-Wahl von Charles' Ehefrau auf eine Leidenschaft Camillas hin, die sie gegen ihren Willen aufgeben musste.Ähnlich wie ihre Schwägerin Prinzessin Anne und ihre verstorbene Schwiegermutter Königin Elizabeth II. ist Königin Camilla eine begeisterte Pferderennsport-Anhängerin und besucht regelmäßig Royal Ascot.
Doch nicht viele wissen, dass sie selbst das Reiten aufgeben musste.
Während eines Staatsbesuchs in Deutschland im April 2023 sprach sie in Hamburg mit einer Gruppe von Schulkindern. Dabei verriet Camilla, inzwischen "zu alt" sei, um weiter zu reiten. Früher habe sie Pferde besessen, könne aber "leider nicht mehr reiten", berichtete damals die Mail on Sunday.
Obwohl sie ihr geliebtes Hobby aufgeben musste, zollt sie ihrer Liebe zum Reitsport durch ihre Kleidung und ihre regelmäßigen Besuche bei Pferderennen aber weiterhin Tribut.
Charles war bereits vier Mal in dem Tempel zu Gast
Der König trug einen blauen Anzug mit einer hellblauen Krawatte, die Königin eine dunkelgrüne Kombination aus Blazer und Rock, als sie sich vor Ort auch mit Mitgliedern der Gemeinde austauschten und sich eine Vorführung von Kindern ansahen. Laut BBC war es bereits der vierte Besuch von König Charles in dem Tempel. Nach 1996 soll er auch 2001 und 2009, damals ebenfalls mit seiner Ehefrau Camilla, schon dort gewesen sein.
