Der Besuch von König Charles (76) und Königin Camilla (78) im Neasden-Tempel in London sorgt für Begeisterung. Nachdem das Königshaus auf Instagram Einblicke in den royalen Termin gegeben hat, reagieren viele Royal-Fans in den Kommentaren: "Eine schöne Geste des Respekts und der Einheit", heißt es dort unter anderem. Ein weiterer User fügt hinzu: "Der König und die Königin sind so liebenswürdig und zeigen anderen Menschen so viel aufrichtigen Respekt. Ihre Bescheidenheit und Freundlichkeit sind Merkmale eines selbstlosen Führungsstils. Ich bewundere Sie beide." Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum Zu den Bildern des Auftritts von Charles und Camilla schrieb der Palast: "Wir feiern 30 Jahre @NeasdenTemple! Heute besuchten der König und die Königin Europas ersten traditionellen Hindu-Steintempel. Sowohl der König als auch die Königin waren bereits zuvor in diesem Tempel. Im Jahr 1996, ein Jahr nach seiner Eröffnung, stattete Seine Majestät als Prinz von Wales dem Tempel einen offiziellen Besuch ab."

Bei ihrem erneuten Besuch des bedeutenden Hindu-Tempels wurden dem Königspaar nun Blumenketten überreicht und um den Hals gelegt. Charles und Camilla nahmen britischen Medienberichten zufolge, nachdem sie ihre Schuhe ausgezogen hatten, an einer Führung teil und sahen sich spirituelle Zeremonien in dem Hindu-Tempel im Norden Londons an. Modischer Hinweis: Leidenschaft, die Camilla aufgeben musste Camilla ist bekannt dafür, Accessoires zu tragen, deren Bedeutung weit über bloßes Modebewusstsein hinausgeht. Und auch beim Besuch des Neasden-Tempels wählte sie ein modisches Detail, welches für sie symbolischen Wert haben dürfte. Wie die Royal-Style-Bloggerin @royal.fashion.daily auf Instagram berichtet, trug die Königin kniehohe schwarze Wildlederstiefel von Russell & Bromley, die unter dem Namen "Dressage"-Stiefel bekannt sind.