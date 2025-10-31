Der Moment, in dem ersichtlich wurde, dass William mit Andrew fertig ist

"In diesem Moment wurde Prinz Williams Streit mit seinem Onkel Prinz Andrew öffentlich sichtbar", schreibt die Daily Mail über eine Szene zwischen William und dem ehemaligen Duke of York, die sich zwischen den beiden während der Beerdigung der Herzogin von Kent abspielte und für Schlagzeilen sorgte.

Die beiden schienen damals bei einen frostigen Wortwechsel gefilmt worden zu sein. Ein Moment, der rückblickend als Hinweis auf die aktuelle Entwicklung innerhalb der Royal Family gilt.

Andrew muss Prinzentitel abgeben

Inzwischen gab der Palast bekannt, dass der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew bald seinen Prinzentitel los sein wird. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. König Charles III. habe "ein formelles Verfahren eingeleitet", um Prinz Andrew seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen, heißt es in dem Statement des Palastes. Er werde nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein.