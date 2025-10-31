Der Moment, in dem ersichtlich wurde, dass William mit Andrew fertig ist
- Prinz William zeigt sich im Umgang mit seinem Onkel Andrew deutlich härter als König Charles und distanziert sich öffentlich von ihm.
- Prinz Andrew verliert nach dem Epstein-Skandal seine Titel und Privilegien, was von William und Kate aktiv unterstützt wird.
- Eine frostige Szene bei der Beerdigung der Herzogin von Kent verdeutlicht das angespannte Verhältnis zwischen William und Andrew.
"In diesem Moment wurde Prinz Williams Streit mit seinem Onkel Prinz Andrew öffentlich sichtbar", schreibt die Daily Mail über eine Szene zwischen William und dem ehemaligen Duke of York, die sich zwischen den beiden während der Beerdigung der Herzogin von Kent abspielte und für Schlagzeilen sorgte.
Die beiden schienen damals bei einen frostigen Wortwechsel gefilmt worden zu sein. Ein Moment, der rückblickend als Hinweis auf die aktuelle Entwicklung innerhalb der Royal Family gilt.
Andrew muss Prinzentitel abgeben
Inzwischen gab der Palast bekannt, dass der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew bald seinen Prinzentitel los sein wird. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. König Charles III. habe "ein formelles Verfahren eingeleitet", um Prinz Andrew seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen, heißt es in dem Statement des Palastes. Er werde nun als Andrew Mountbatten Windsor bekannt sein.
Der Prinz und die Prinzessin von Wales sollen die Entscheidung, Andrew seiner Privilegien zu berauben, voll und ganz unterstützen. Es heißt sogar, die beiden seien in Wahrheit die treibende Kraft hinter Andrews Degradierung. Bereits vor Wochen wurde berichtet, dass William einen rabiaten Umgang seinem Onkel plane als sein Vater. The Sun berichtete, dass der Thronfolger befürchtet habe, dass das "Andrew-Problem" eines Tages auf seinem Tisch landen wird.
Der königliche Biograf Andrew Lownie sagte: "Er [William] ist viel rücksichtsloser als sein Vater, und ich denke, er erkennt den enormen Imageschaden, der entstanden ist."
Frostige Interaktion zwischen William und Andrew
Dass William von Andrew von Andrew nichts mehr wissen will, wurde auch schon bei der Beerdigung der Herzogin von Kent, die 4. September im Alter von 92 Jahren verstorben war, offensichtlich. Damals ignorierte William seinen Onkel auf den Stufen der Westminster Cathedral, als die Royals den Gottesdienst verließen.
Man sah Prinz Andrew mit einem breiten Grinsen, während er sich mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson unterhielt. Der Herzog brach ebenfalls in Gelächter aus, als er neben William stand, der sichtlich beschämt wirkte.
Andrew wandte sich an den Thronfolger, wohl, um ihn in das Gespräch einzubeziehen. Einem Lippenleser zufolge schien der ehemalige Duke of York mit dem Prinzen von Wales in Erinnerungen an eine frühere gemeinsame Zeit schwelgen zu wollen. Er habe zu gesagt: "Wir hatten damals eine schöne Zeit, nicht wahr?" William antwortete jedoch nicht. Er warf seinem Onkel nur einen kurzen, kalten Blick zu, bevor wieder geradeaus blickte, als würde er das Gespräch eigentlich meiden wollen.
Auf eine Unterhaltung mit Andrew hatte William offenbar keine Lust. Er flüsterte ihm Andrew lediglich eine kurze Bemerkung zu. Prinz Andrew verzog daraufhin sein Gesicht. Was genau in diesem Moment zwischen den beiden Royals gesagt wurde, ist unbekannt, da William seinen Mund mit seiner Hand bedeckte.
