Ausraster in Öffentlichkeit: 5 Momente, in denen Prinzessin Kate die Nerven verlor

Ob schlechte Laune oder nervende Kinder - auch die Ehefrau von Prinz William schafft es nicht immer, Ruhe zu bewahren und sich in der Öffentlichkeit von ihrer vorbildlichsten Seite zu präsentieren. 5 Momente, in denen Kate die Nerven verlor 1. Kate wies George bei Pippas Hochzeit zurecht Bei der Hochzeit von Kates Schwester Pippa Middleton im Jahr 2017 erhielten Prinz George und Prinzessin Charlotte wichtige Aufgaben als Pagenjunge und Blumenmädchen. Nach dem Jawort, als sich die Hochzeitsgesellschaft auf den Weg zum Empfang machte, machte George jedoch Sperenzchen. Kate blieb nichts anderes übrig, als ihren Sohn vor den Augen der Fotografen zurechtzuweisen. "Das reicht jetzt", teilte Catherine ihrem Sohn britischen Medien zufolge wohl mit, als sie ihn mit erhobenem Finger warnte (siehe Titelbild) - woraufhin der sonst so sonnige Bub in Tränen ausbrach. Alles lässt Kate ihren Kindern wohl nicht durchgehen.

2. Standpauke am Flughafen Auch Georges Schwester Charlotte bekam von ihrer Mama schon einmal vor den Augen der Öffentlichkeit den Kopf gewaschen: Als der Prinz und die Prinzessin von Wales im Juli 2017 während ihrer Deutschland-Reise auf einem Flugplatz in Hamburg darauf warteten, den Flieger zu besteigen, hatte ihre Tochter einen kleinen Wutanfall. Kate blieb nichts anderes übrig, als Charlotte zurechtzuweisen. Die Herzogin beugte sich zu dem Mädchen hinunter, um ein ernstes Wörtchen mit ihr zu sprechen. Die Standpauke schien ihren Zweck zu erfüllen. Zumindest beruhigte sich Charlotte dann doch noch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Chris Jackson/Getty Images Prinzessin Kate

3. Schlechte Laune bei Garten Party in Polen Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich Catherine, ganz royaler Profi, für gewöhnlich von ihrer besten Seite. Bei einer Garten-Party während ihrer Polen-Tour mit Ehemann William im Jahr 2017 wollte ihr dies aber nicht so recht gelingen. Die Herzogin von Cambridge wirkte bei der Veranstaltung, als sei ihr eine Laus über die Leber gelaufen - was für Gesprächsstoff sorgte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pool/Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage/ Prinz William und Prinzessin Kate

Immer wieder blickte Kate finster zu ihrem Mann hinüber, auch sonst schien ihr nicht nach Konversation mit den anderen Gästen zu sein. Warum Kate so offensichtlich schlechte Laune hatte, ist bis heute unklar. Das OK!-Magazin mutmaßte damals aber, dass Kate vermutlich einfach nur müde war, weil sie und ihr Mann bei ihrem Polen-Besuch von Charlotte und George begleitet wurden und damit alle Hände voll zu tun hatten.