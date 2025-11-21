Erster Red-Carpet-Auftritt in 2 Jahren: Last-Minute-Warnung des Palasts zu Kates Kleid

Alle Augen waren auf die zukünftige Königin von Großbritannien gerichtet, als die Prinzessin von Wales am Mittwoch, dem 19. November, bei der Royal Variety Performance in London an der Seite ihres Mannes Prinz William erschien.

Gefeiert wurde nicht nur der Umstand, dass es das erste Mal seit zwei Jahren war, dass sich das royale Paar gemeinsam bei einem Red-Carpet-Event gezeigt hatte.

Kate im Meerjungfrauen-Kleid aus Samt

Modekritiker zeigten sich auch begeistert von Kates atemberaubendem, bodenlangem Samtkleid von Talbot Runhof. Catherine hatte sich für den Abend für ein dunkelgrünes Modell entschieden, das den Namen "Borbonne" trägt und 2.100 Dollar (rund 1.800 Euro) kostet.

Wie Hello! berichtet, biete die raffinierte Abendrobe laut den Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof des deutschen Labels Talbot Runhof alles, "was ein Red-Carpet-Look für einen umwerfenden Auftritt braucht".