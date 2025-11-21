Erster Red-Carpet-Auftritt in 2 Jahren: Last-Minute-Warnung des Palasts zu Kates Kleid
Alle Augen waren auf die zukünftige Königin von Großbritannien gerichtet, als die Prinzessin von Wales am Mittwoch, dem 19. November, bei der Royal Variety Performance in London an der Seite ihres Mannes Prinz William erschien.
Gefeiert wurde nicht nur der Umstand, dass es das erste Mal seit zwei Jahren war, dass sich das royale Paar gemeinsam bei einem Red-Carpet-Event gezeigt hatte.
Kate im Meerjungfrauen-Kleid aus Samt
Modekritiker zeigten sich auch begeistert von Kates atemberaubendem, bodenlangem Samtkleid von Talbot Runhof. Catherine hatte sich für den Abend für ein dunkelgrünes Modell entschieden, das den Namen "Borbonne" trägt und 2.100 Dollar (rund 1.800 Euro) kostet.
Wie Hello! berichtet, biete die raffinierte Abendrobe laut den Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof des deutschen Labels Talbot Runhof alles, "was ein Red-Carpet-Look für einen umwerfenden Auftritt braucht".
Dazu gehören raffinierte Drapierungen an Schultern und Taille, welche "die feminine Silhouette betonen, die durch den eleganten Meerjungfrauenrock noch zusätzlich hervorgehoben wird."
Designer in letzter Sekunte informiert
Die Entscheidung der Prinzessin für die deutsche Marke sei für die Designer überraschend gekommen. Kates Team habe die Robe "völlig ohne unser Wissen bei einem unserer Einzelhändler" gekauft. Demnach habe der Palast die Designer in letzter Sekunde über Catherines Auftritt in Kenntnis gesetzt.
"Wir hatten jedenfalls absolut keine Ahnung und wurden erst kurz vor ihrem Auftritt von ihrem Team informiert", so die Macher des Kleides.
Die Royal Variety Performance findet seit 1912 statt und ist eine jährliche Spendenveranstaltung der Royal Variety Charity, die sich zum Ziel gesetzt hat, diejenigen zu unterstützen, die professionell in der Unterhaltungsbranche gearbeitet haben und Hilfe benötigen.
