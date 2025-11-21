Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Meghan sorgt erneut für Diskussionen. Kritiker werfen ihr vor, die mediale Aufmerksamkeit auf sich und somit weg von Prinzessin Kate, die bei einem wichtigen royalen Anlass auftrat, gelenkt zu haben. Am Abend der Royal Variety Performance in London, an der Prinz William und Kate teilnahmen, veröffentlichte Meghan den Trailer für ihr bevorstehendes Netflix-Weihnachtsspecial "With Love, Meghan: Holiday Celebration". Darin ist kurz Prinz Harry zu sehen, wie er Meghan in der Küche küsst. Eine besondere Szene, da Harry in der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" keinen Auftritt hatte, was zu Spekulationen unter Fans führte.

Kritiker glauben nicht an Zufälle Für Experten und Kritiker ganz klar: Der Tag der Veröffentlichung des Trailers ist nicht zufällig gewählt, Meghan wolle Kate ganz offensichtlich die Show (mittels ihrer eigenen Show) stehlen. Dazu die Royal-Expertin Sara Vine von der Daily Mail spöttisch: "Gerade als wir dachten, Weihnachten könnte nicht noch kitschiger oder offensichtlicher kommerziell werden, kommt die Herzogin von Sussex und erinnert uns daran, worum es in dieser Zeit des Jahres wirklich geht." Dann fügte sie ebenso sarkastisch hinzu: "Und außerdem, wann hat Meghan jemals versucht, ihrer Schwägerin die Show zu stehlen?" Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Meghan beschuldigt wird, die Royals bewusst in den Schatten zu stellen. Anfang November wurde öffentlich, dass Meghan wieder zur Schauspielerei zurückkehrt. Am selben Tag verkündete sie außerdem, dass Produkte ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" erstmals nicht nur online erhältlich sind – all das nur wenige Stunden bevor Prinz William eine wichtige Rede beim Earthshot Prize in Brasilien hielt. Zudem erscheint die Weihnachtsepisode von "With Love, Meghan" am 3. Dezember – zeitgleich mit dem Staatsbesuch Deutschlands im Vereinigten Königreich und nur zwei Tage vor Kates traditionell-legendärem Weihnachtskonzert in Westminster Abbey am 5. Dezember. Zufall? Die Kritiker denken nicht.

Schadet das Special Harry? Aber auch aus anderen Gründen wird der Trailer kritisch aufgenommen. Royals-Experte Richard Fitzwilliams ist sich sicher, dass Harrys Auftritt in der Feiertagsepisode seinem Image (noch mehr) schaden könnte. Im Gespräch mit Express erklärt er: "Das Timing ist katastrophal und zeigt, dass Harrys angebliches Angebot, Termine abzustimmen, nicht weit gekommen ist. Das Problem ist, dass Harry, wenn Meghans Festtags-Show ausgestrahlt wird, vielleicht nur noch ein Nebendarsteller ist – er sollte vorsichtig sein, es könnte ein Zeichen sein…!" Diese Kritik reiht sich ein in die breitere Debatte um Prinz Harrys Unterstützung für Meghans Medienprojekte. Die ehemalige Vanity Fair-Chefredakteurin Tina Brown hat bereits früher Zweifel an Harrys Entscheidungen in Hollywood geäußert und erklärt, dass er nicht "der hellste Kopf" sei und seine Loyalität gegenüber den Ideen seiner Frau ihre "Fehler verstärkt" habe.