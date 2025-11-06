Meghans erste Schauspielrolle in 8 Jahren: Insider gibt Einblicke in Dreharbeiten
Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle wurde dank der Serie "Suits" zum internationalen Star. In der 7. Staffel verließ sie die Serie, nachdem ihre Beziehung zu Prinz Harry publik wurde. Nun kehrt die Herzogin von Sussex zum ersten Mal nach acht Jahren zur Schauspielerei zurück.
Sie hat im Film "Close Personal Friends" von Regisseur Jason Orley neben Jack Quaid, Lily Collins und Brie Larson in den Hauptrollen eine kleinere Rolle ergattert, wie der Filmplattform imdb zu entnehmen ist.
Zurück am Set: So läuft Meghans Filmcomeback bisher
Die britische Sun hatte als erstes von dem neuen Projekt der Herzogin berichtet, nachdem diese am Set des Films in Pasadena, Kalifornien, gesehen worden war.
Nun plaudert ein Insider Details über die Dreharbeiten aus, die offenbar bereits begonnen haben.
"Meghan war heute am Set", verriet ein Produktionsinsider gegenüber People. Die Quelle bestätigte, dass Meghan eine kleine Rolle in dem Projekt hat. "Sie wirkte sehr entspannt und glücklich", fuhr der Insider fort. "Sie stellte sich allen vor und war sehr liebenswürdig und bodenständig."
Die Herzogin selbst hat sich zu ihrem Schauspiel-Comeback bisher nicht offiziell geäußert. Eine mit dem Projekt vertraute Quelle hatte ihre Rückkehr ins Filmgeschäft gegenüber der Sun allerdings als "großartigen" Moment für sie bezeichnet.
"Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses fühlte sich richtig an", so der Insider weiter. Prinz Harry würde seine Frau unterstützen und möchte das sie das tut, was ihr Freude bereitet.
Meghan spielt sich selbst
Berichten zufolge spielt Meghan sich selbst im Film, der die Geschichte zweier Paare erzählt, von denen eines berühmt ist und das andere nicht.
Ob sich Meghan künftig auch nach größeren Rollen umsehen wird, ist dem Insider zufolge ungewiss.
"Meghan tastet sich damit vorsichtig wieder heran und schaut, wie es ihr gefällt, wieder am Set zu sein", stellte die namentlich nicht genannte Quelle klar. "Alle Beteiligten sind total begeistert und wurden zur Geheimhaltung über ihre Mitwirkung verpflichtet."
