Meghans erste Schauspielrolle in 8 Jahren: Insider gibt Einblicke in Dreharbeiten

Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle wurde dank der Serie "Suits" zum internationalen Star. In der 7. Staffel verließ sie die Serie, nachdem ihre Beziehung zu Prinz Harry publik wurde. Nun kehrt die Herzogin von Sussex zum ersten Mal nach acht Jahren zur Schauspielerei zurück.

Sie hat im Film "Close Personal Friends" von Regisseur Jason Orley neben Jack Quaid, Lily Collins und Brie Larson in den Hauptrollen eine kleinere Rolle ergattert, wie der Filmplattform imdb zu entnehmen ist.

Zurück am Set: So läuft Meghans Filmcomeback bisher

Die britische Sun hatte als erstes von dem neuen Projekt der Herzogin berichtet, nachdem diese am Set des Films in Pasadena, Kalifornien, gesehen worden war.

Nun plaudert ein Insider Details über die Dreharbeiten aus, die offenbar bereits begonnen haben.