Royal-Biograf: Prinz Philip warnte Harry eindringlich vor Hochzeit mit Meghan

Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle haben am 19. Mai 2018 geheiratet. Dem Königshaus haben die beiden 2020 den Rücken gekehrt. Sie zogen von Großbritannien in die USA, wo sie ihre beiden Kinder Archie und Lilibet großziehen. Philip warnte Harry nach Verlobung vor Meghan Nun behauptet ein bekannter Royal-Experte, dass der verstorbene Prinz Philip seinen Enkel Harry vor dessen Hochzeit mit Meghan eindringlich davor gewarnt haben soll, ja keine Schauspielerin zu heiraten.

"Man geht mit Schauspielerinnen aus, aber man heiratet sie nicht", soll der frühere Herzog von Edinburgh zu Harry gesagt haben, nachdem dieser sich 2017 mit der US-Amerikanerin verlobt hatte. Das behauptet Biograf Andrew Lawnie in seinem Buch "Entitled." Autorin Ingrid Seward hatte in ihrem 2024 erschienenen Buch "My Mother and I, Philip" zuvor berichtet, dass der Ehemann der verstorbenen Queen "einer der wenigen war, die Markle misstrauten", als sie und Harry im Jahr 2016 damit angefangen haben, miteinander auszugehen.