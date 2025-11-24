Royal-Biograf: Prinz Philip warnte Harry eindringlich vor Hochzeit mit Meghan
Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle haben am 19. Mai 2018 geheiratet. Dem Königshaus haben die beiden 2020 den Rücken gekehrt. Sie zogen von Großbritannien in die USA, wo sie ihre beiden Kinder Archie und Lilibet großziehen.
Philip warnte Harry nach Verlobung vor Meghan
Nun behauptet ein bekannter Royal-Experte, dass der verstorbene Prinz Philip seinen Enkel Harry vor dessen Hochzeit mit Meghan eindringlich davor gewarnt haben soll, ja keine Schauspielerin zu heiraten.
"Man geht mit Schauspielerinnen aus, aber man heiratet sie nicht", soll der frühere Herzog von Edinburgh zu Harry gesagt haben, nachdem dieser sich 2017 mit der US-Amerikanerin verlobt hatte. Das behauptet Biograf Andrew Lawnie in seinem Buch "Entitled."
Autorin Ingrid Seward hatte in ihrem 2024 erschienenen Buch "My Mother and I, Philip" zuvor berichtet, dass der Ehemann der verstorbenen Queen "einer der wenigen war, die Markle misstrauten", als sie und Harry im Jahr 2016 damit angefangen haben, miteinander auszugehen.
Trotz seiner vermeintlichen Vorurteile gegen die ehemalige "Suits"-Darstellerin, war Philip bei Harrys und Meghans Hochzeit in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor am 19. Mai 2018 anwesend - auch wenn er sich nach dem Jawort seines Enkels Harry eine herablassende Bemerkung erlaubt haben soll.
Philips brutaler Kommentar nach Harrys Hochzeit
Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold schilderte in seinem Werk mit dem Titel "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" den angeblichen Seitenhieb.
"Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, sahen wir zu, wie das glückliche Paar und anschließend die anderen Mitglieder der königlichen Familie die Kapelle verließen", so Harrold. "Als Prinz Philip herauskam, wandte er sich an die Königin und sagte: 'Gott sei Dank ist das vorbei.'" Konkret soll er den englischen Ausdruck: "Thank Fuck that's over" verwendet haben.
