Nach Rauswurf aus Royal Lodge: Fergie vollzieht überraschende Kehrtwende

Der von König Charles III. angeordnete Auszug von Andrew und Sarah Ferguson aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Windsor-Gelände soll alsbald erfolgen.

Von Andrew wird angenommen, dass er in ein Haus auf dem Sandringham-Anwesen umziehen wird. Das Anwesen befindet sich im Privatbesitz des Monarchen und gehört nicht der Krone. Die Kosten für Andrews neue Unterkunft werden vom König übernommen. Wo Fergie künftig wohnen wird, ist noch ungewiss. Fest steht jedoch, dass sie nicht mehr mit Andrew zusammenleben wird.

Sara Ferguson: Doch keine Zukunft in Portugal?

Der Rauswurf aus der Royal Lodge macht Ferguson praktisch obdachlos, da sie seit 2008 mit ihrem Ex-Mann in dem prunkvollen Anwesen in Windsor gelebt hatte.