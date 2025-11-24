Nach Rauswurf aus Royal Lodge: Fergie vollzieht überraschende Kehrtwende
Der von König Charles III. angeordnete Auszug von Andrew und Sarah Ferguson aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Windsor-Gelände soll alsbald erfolgen.
Von Andrew wird angenommen, dass er in ein Haus auf dem Sandringham-Anwesen umziehen wird. Das Anwesen befindet sich im Privatbesitz des Monarchen und gehört nicht der Krone. Die Kosten für Andrews neue Unterkunft werden vom König übernommen. Wo Fergie künftig wohnen wird, ist noch ungewiss. Fest steht jedoch, dass sie nicht mehr mit Andrew zusammenleben wird.
Sara Ferguson: Doch keine Zukunft in Portugal?
Der Rauswurf aus der Royal Lodge macht Ferguson praktisch obdachlos, da sie seit 2008 mit ihrem Ex-Mann in dem prunkvollen Anwesen in Windsor gelebt hatte.
Berichtet wurde, dass es die ehemalige Herzogin von York wie ihre Tochter Prinzessin Eugenie nach Portugal verschlagen könnte. Eugenie hatte sich zusammen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank 2022 ein Anwesen im "Costa Terra Golf and Ocean Club" Resort in Melides gekauft. Seitdem teilt sich das Paar seine Zeit zwischen Portugal und England auf.
Daily Express hatte zu Beginn des Monats berichtet, dass Eugenie in ihrer Luxusvilla am Meer in Portugal ein Zimmer für ihre Mutter vorbereitet habe, während sich Fergie darauf vorbereite, "Großbritannien zu verlassen."
Nun wird jedoch berichtet, dass sich dank ihrer älteren Tochter Prinzessin Beatrice eine andere Option für die ehemalige Herzogin ergeben könnte.
Einem neuen Bericht der Daily Mail zufolge soll Ferguson möglicherweise verschiedene Wohnoptionen erwägen - darunter auch Beatrices luxuriöses Anwesen in den Cotswolds.
Die Prinzessin hat kürzlich den Anbau an ihrem Haus renoviert. Dieser könnte der "bald obdachlosen Fergie den perfekten Unterschlupf bieten", wird berichtet.
"Das Gästehaus scheint jetzt bezugsfertig zu sein", zitiert die Daily Mail eine namentlich nicht genannte Quelle. "Das wäre perfekt für Fergie, nicht wahr? Das Mauerwerk wurde komplett neu verfugt, die Dachrinnen erneuert, die Holzarbeiten frisch gestrichen. Es hat einen eigenen Eingang."
Sarah Ferguson selbst hat sich bisher noch nicht zu ihren Plänen in Bezug auf ihr künftiges neues Heim geäußert.
Kommentare