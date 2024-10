Meghan und Harry: Finanzielle Machenschaften mit Prinzessin Eugenie

Campbell erinnerte sich an einen ähnlichen Fall in der Geschichte der britischen Royals zurück: "Colin Tenant hat Prinzessin Margaret sehr erfolgreich Land auf [der karibischen Insel] Mustique geschenkt und ihr dann tatsächlich ein Haus gebaut, und das hat dazu beigetragen, Mustique zu dem zu machen, was es wurde."

Colin Tenant, ein britischer Unternehmer und Freund von Prinzessin Margaret, machte die Insel Mustique in der Karibik zum Inbegriff der High Society.

Margaret hat das geschenkte Grundstück auf der Privatinsel zum Bau von Les Jolies Eaux genutzt – einer Villa, die von Oliver Messel entworfen wurde und für viel Geld gemietet werden kann.

"Das ist eine Version davon", ist sich die Adels-Expertin sicher. "Um Jack und Eugenie zu helfen und ihnen etwas Publicity zu verschaffen."

Das Haus von Harry und Meghan liegt Berichten zufolge nur eine Autostunde südlich von Lissabon an der Westküste Portugals, zwischen Comporta und Melides. Die Gegend hat sich als ein beliebtes Urlaubsziel für die Reichen und Schönen etabliert, da sie vom Tourismus bisher relativ unberührt geblieben ist.

Das Resort CostaTerra Golf and Ocean Club liegt an einem unberührten, malerischen Strandabschnitt an der Algarve und bietet viel Privatsphäre.