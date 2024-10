Kates und Williams lebensverändernde Entscheidung für ihre Kinder

Kate fühlte sich wie "eingesperrtes Tier"

Queen Elizabeth II. war zum Zeitpunkt des Umzugs noch am Leben. Ihre Residenz konnte man von Adeleide Cottage aus zu Fuß in zehn Minuten erreichen. Ein weiterer Vorteil: Kates Eltern wohnen nur 45 Minuten mit dem Auto entfernt.

Gerade die Freiheiten für die Kinder sollen der Times zufolge eine wichtige Rolle spielen. "Die Realität ist, dass sie ziemlich eingeschränkt sind in dem, was sie in London tun können", zitierte die Zeitung einen Freund der Familie, als William und Kate noch im Kensington-Palast wohnten. Die Kinder konnten früher nicht einfach in den Park gehen und mit Freunden Fußball spielen.

Ihren Umzug sollen William und seine Frau bis jetzt nicht bereut haben.

Der britische Journalist Omid Scobie schrieb in seinem Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" unter Berufung auf Palastmitarbeiter, dass der Umzug vor allem Kate gutgetan habe, da sie sich wie ein "eingesperrtes Tier im Käfig" gefühlt habe. Der Familie habe es an Privatsphäre gefehlt, weil der Kensington-Palast in der Nähe eines belebten Teils von London liegt, der vor allem bei Touristen und Touristinnen beliebt ist.

"Adelaide Cottage, ein (nur für königliche Verhältnisse) 'bescheidenes' Vier-Zimmer-Anwesen, gibt der Familie die Möglichkeit, ein 'normaleres' Leben zu führen", schrieb Scobie.