Dramatischer Wandel: Gina-Lisa Lohfinks neuer Look nach Operationen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bekannt wurde Gina-Lisa Lohfink 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Seitdem hat sie sich optisch stark verändert - was nicht zuletzt das Resultat zahlreicher Operationen ist. Ob Brustvergrößerung, Lippenunterspritzung, Botox, Fettabsaugung oder ihr brasilianisches Po-Lift (BBL) - Lohfink hat in der Vergangenheit offen über die Eingriffe gesprochen, die sie bisher vornehmen vornehmen hat lassen. Gina-Lisa Lohfink erfindet sich neu Jetzt posierte die 39-Jährige für das deutsche Magazin Title Mag und präsentierte dabei ihre jüngste Transformation. Auf den ersten Blick ist der Reality-Star dabei kaum zu erkennen. Ihre hellblonden Haare - bisher eines ihrer markantesten Markenzeichen - sind einem kühlen Platinblond gewichen. Auch die Augenbrauen wurden für das Shooting aufgehellt. In den extravaganten Outfits erinnert Lohfink ein wenig an Mode-Ikone Donatella Versace.

Für die Fotoreihe verantwortlich ist Fotograf Chris Haimerl. Lohfink schwärmte im Bild-Interview von dem bei der Zusammenarbeit mit Haimerl entstandenen Fotoshooting. "Das ist eine ganz andere Seite von mir. Absolutes High Fashion! Ich gehe damit international. Ich finde, ich sehe mega aus", sagte sie. Und auch Fans zeigen sich begeistert. Auf Instagram bekam Lohfink zahlreiche Komplimente. So schwärmte etwa eine Userin: "Ich werde mir diese Bilder in die Wohnung hängen!!" Ein anderer Nutzer meint, er hätte die Reality-TV-Darstellerin zunächst für Kim Kardashian gehalten.