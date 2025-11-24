Dramatischer Wandel: Gina-Lisa Lohfinks neuer Look nach Operationen
Zusammenfassung
- Gina-Lisa Lohfink präsentiert sich nach zahlreichen Schönheitsoperationen und einer drastischen Typveränderung mit neuem Look im Magazin "Title Mag".
- Die 39-Jährige erhielt für ihre High-Fashion-Fotos viel Zuspruch von Fans, betonte aber, dass es ihr gesundheitlich nach einem misslungenen Po-Lifting schlecht geht.
- Wegen anhaltender Schmerzen nach der Operation in der Türkei steht nun eine Nach-OP in der Schweiz an, auf die Lohfink große Hoffnungen setzt.
Bekannt wurde Gina-Lisa Lohfink 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Seitdem hat sie sich optisch stark verändert - was nicht zuletzt das Resultat zahlreicher Operationen ist. Ob Brustvergrößerung, Lippenunterspritzung, Botox, Fettabsaugung oder ihr brasilianisches Po-Lift (BBL) - Lohfink hat in der Vergangenheit offen über die Eingriffe gesprochen, die sie bisher vornehmen vornehmen hat lassen.
Gina-Lisa Lohfink erfindet sich neu
Jetzt posierte die 39-Jährige für das deutsche Magazin Title Mag und präsentierte dabei ihre jüngste Transformation. Auf den ersten Blick ist der Reality-Star dabei kaum zu erkennen. Ihre hellblonden Haare - bisher eines ihrer markantesten Markenzeichen - sind einem kühlen Platinblond gewichen. Auch die Augenbrauen wurden für das Shooting aufgehellt. In den extravaganten Outfits erinnert Lohfink ein wenig an Mode-Ikone Donatella Versace.
Für die Fotoreihe verantwortlich ist Fotograf Chris Haimerl. Lohfink schwärmte im Bild-Interview von dem bei der Zusammenarbeit mit Haimerl entstandenen Fotoshooting.
"Das ist eine ganz andere Seite von mir. Absolutes High Fashion! Ich gehe damit international. Ich finde, ich sehe mega aus", sagte sie. Und auch Fans zeigen sich begeistert. Auf Instagram bekam Lohfink zahlreiche Komplimente.
So schwärmte etwa eine Userin: "Ich werde mir diese Bilder in die Wohnung hängen!!" Ein anderer Nutzer meint, er hätte die Reality-TV-Darstellerin zunächst für Kim Kardashian gehalten.
Doch wie Lohfink zugab, ist es um ihre Gesundheit nicht so blendend bestellt, wie die Fotos für das Titel Mag vermuten lassen.
Nach verpfuschtem Po-Lifting: Nach-OP steht an
Ihr steht aufgrund anhaltender Schmerzen eine Nach-OP bevor, nach ihrem verpfuschten Po-Lifting im Jahr 2023.
"Ich hab natürlich ein bisschen Angst davor, aber ich vertraue den Ärzten in der Schweiz. Was mir in der Türkei passiert ist, wünsche ich niemandem", verriet die ehemalige GNTM-Kandidatin.
Bereits im vergangenen Jahr hatte Lohfink gestanden, dass sie nach dem Po-Lifting mit schwerwiegenden Komplikationen zu kämpfen hatte. "Ich hatte solche Schmerzen nach dem Eingriff, das kann man sich nicht vorstellen. Es war schrecklich", erzählte sie damals der Bild. "Eine Woche lag ich mit 40 Fieber in der Türkei und bin fast gestorben. So viel Angst hatte ich noch nie." Zurück in Deutschland bekam Lohfink wochenlang Infusionen. Sie habe aber immer noch Schmerzen. Nun hofft die, dass ein Schweizer Experte ihr helfen kann.
