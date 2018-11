Gina-Lisa Lohfink: "Ich wäre fast gestorben"

"Dann ist mir eine Arterie gerissen und die mussten die eine Seite aufmachen", verriet Lohfink bei ihrem Einzeldate. "Ich hatte eine Not-OP und wäre fast gestorben."

Den Eingriff habe sie zum Glück überstanden. Heute gehe es ihr gut. Von ihrem Date zeigte sich Gina-Lisa übrigens begeistert: "Martin ist ein ganz schöner Mann. Nicht nur sein Aussehen, sondern auch sein Charakter."

Über ihren künstlichen Look plauderte Lohfink auch sonst aus dem Nähkästchen. "In Deutschland hast du als Frau, wenn du so aussiehst wie ich, keine Chance. Da kannst du machen, was du willst. In anderen Ländern bin ich der Mega-Star", erzählte sie ihren Mitstreitern.

Muss Gina-Lisa von Bord gehen?

In der fünften Staffel der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" ziehen neben Lohfink auch Sängerin Emilija Mihailova und " Love Island"-Gewinner Jan Sokolowsky blank. Neben den drei Prominenten sind auch zehn bisher unbekannte Menschen dabei. Diesmal gehen die Promis aber nicht auf einer einsamen Insel auf die Suche nach der großen Liebe, sondern flirten auf einer Liebesjacht vor der griechischen Insel Rohods.

Ob Lohfink in der nächsten Folge noch mit von der Nackt-Partie sein wird, ist jedoch fraglich. Sie wurde von den männlichen Kandidaten abgewählt. Ob Gina-Lisa tatsächlich von Bord gehen muss, zeigt sich erst in der kommenden Ausgabe von "Adam sucht Eva."