Gina-Lisa Lohfink: Von Florian Wess derb beleidigt

Sie galten einst als beste Freunde. Inzwischen gehen Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess aber getrennte Wege. Obwohl sie seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr haben, sieht sich Lohfink nun mit bösen Vorwürfen vonseiten ihres einstigen Busenfreundes konfrontiert.

Lohfink unter Beschuss

Grund für den Clinch: Wess hatte sich über Lohfinks Teilnahme an der Nackt-Kuppelshow "Adam und Eva" mokiert.

"Damals bei Gericht bei deinem großen Prozess in Berlin warst Du bis oben hin zugeknöpft, hast die Hände zum Gebet gefaltet, um unschuldig zu wirken", schreibt Wess in einem an Lohfink gerichteten Brief, der von der Bild veröffentlicht wurde.

Zur Erinnerung: 2016 hatte Lohfink Fußballer Pardis F. und einen früheren VIP-Manager der Vergewaltigung bezichtigt, wurde am Ende aber selbst wegen falscher Verdächtigung zu 20.000 Euro Strafe verurteilt.