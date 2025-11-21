Gabriella von Monaco: Erste offizielle Rede mit 10 Jahren - Charlène nimmt Stellung

Von ihren Eltern musste sie dazu aber nicht aufgefordert werden. Wie ihre Mama Charlène jetzt in einem Interview verriet, war der Bühnen-Auftritt Gabriellas eigene Idee.

In Carladès weihte Gabriella aber nicht nur eine Mediathek ein und besuchte Vic-sur-Cère, wo ein Platz nach ihr benannt wurde. Die Zwillingsschwester von Prinz Jaqcues ergriff auf einer Bühne auch das Mikrofon, um ihre erste offizielle Mini-Rede zu halten.

Es war eine große Überraschung, als Gabriella von Monaco (10) am 9. Juli im französischen Carladès ihren ersten offiziellen Bühnenauftritt absolviert hat. Die Kinder von Charlène von Monaco und Fürst Albert II. stehen von klein auf im Rampenlicht und begleiten ihre Eltern schon seit Jahren zu allerhand wichtigen Terminen.

Charlène schwärmt von Gabriellas Selbstvertrauen

"Sie hatte mich gefragt: 'Mama, darf ich etwas auf der Bühne sagen?'", erinnerte sich die ehemalige Profischwimmerin im Gespräch mit Nice-Matin. "Ich habe zugestimmt, und sie hat ganz selbstverständlich und voller Selbstvertrauen das Mikrofon genommen, um sich bei den Anwesenden zu bedanken. Wir waren sehr stolz auf sie", führ die Fürstin fort - wobei sie Gabriellas Entscheidung als "sehr niedlich" bezeichnete.

Auch Albert hab sich gegenüber Nice-Martin sichtlich stolz auf seinen Spross. Er betonte, dass die Situation ihn an seine eigene erste offizielle Rede erinnert habe.

"Ich war wohl im gleichen Alter, als ich mich einmal öffentlich bedanken musste", erzählte der Fürst.

So ticken Jacques und Gabriella

Im Interview mit Gala hatte die Fürstin von Monaco vergangenen November von den Persönlichkeiten ihrer Kinder gesprochen. Dabei würden Jacques und seine Schwester aber sehr unterschiedliche Charaktere sein.

"Die Gespräche, die ich mit Jacques und Gabriella führe, sind so unterschiedlich, ebenso wie die Zeit, die ich mit ihnen verbringe", erklärte die Fürstin von Monaco. "Gabriella ist sehr neugierig. Sie ist sehr fasziniert von der Welt und dem Leben im Allgemeinen."

"Sie stellt viele Fragen und verlangt viel Aufmerksamkeit", führte Alberts Ehefrau weiter aus. Gabriellas Bruder hingegen sei weniger aufgeweckt: "Jacques ist neugierig und aufmerksam. Er ist eher zurückhaltend und von Natur aus sehr ruhig."