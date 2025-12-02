Während der Veranstaltung, die die Arbeit der Wildtierschutzorganisation Tusk würdigt, sprach der 43-Jährige über die Lieblingsserie seiner Kinder – und offenbar haben diese einen Klassiker der britischen Comedy für sich entdeckt.

Der britische Thronfolger Prinz William hat bei den Tusk Conservation Awards in London vergangene Woche eine interessante Anekdote aus dem Familienalltag preisgegeben.

Im Gespräch mit John Cleese, einer der Legenden hinter der Kult-Sitcom "Fawlty Towers", enthüllte der Prinz von Wales, dass seine Familie gerade dabei sei, die Serie gemeinsam zu genießen. "Die Sendung ist brillant", sagte William laut Sky News. Er genieße es, die Serie "noch einmal von Beginn an" zu sehen, verriet er, und dabei "in Erinnerungen zu schwelgen".

Auch seine Kinder, George (12), Charlotte (10) und Louis (7), seien mittlerweile große Fans der chaotischen Geschichten rund um das Hotel Fawlty Towers und dessen exzentrischen Besitzer Basil Fawlty, gespielt von Cleese. Gemeinsam versammelt sich die Familie vorm Fernseher, um keine Folge der Comedy zu verpassen.

Cleese selbst zeigte sich nicht überrascht, dass der royale Nachwuchs an der Serie Gefallen findet: "Ich erkläre immer, dass es darum geht, wer vor wem Angst hat, und Kinder verstehen das sofort. Und meine Kinder sind mit der Serie aufgewachsen."