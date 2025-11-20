Fergie: Mit diesem ungewöhnlichen Plan will sie ihr Image aufpolieren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nicht nur Andrew Mountbatten Windsor ist im Zuge des Epstein-Skandals tief gefallen, auch das Image seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson, die mit ihm in der Royal Lodge unter einem Dach lebte, ist in große Mitleidenschaft gezogen worden. Doch genau dieses Image möchte die 66-Jährige wieder aufpolieren – und hat laut dem britischen Mirror auch schon ganz konkrete Pläne dafür: Sie möchte eine "globale Führungspersönlichkeit für Empowerment" werden.

Globale Empowerment-Führerin Laut dem Royal-Experten Christopher Wilson plant Ferguson also, ihre Karriere neu auszurichten. "Trotz des bedrohlichen Wortes 'Empowerment' scheint Sarah sich sicher zu sein, dass noch nicht alles verloren ist", wird er von Mirror zitiert. "Sie ist überzeugt, dass sie mit ihrem geplanten Rebranding als 'globale Empowerment-Führerin' die Gunst der Öffentlichkeit zurückgewinnen kann." Wilson fügte hinzu, dass Ferguson Bücher zu Themen wie Selbstbewusstsein und Resilienz schreiben, Vortragsreisen unternehmen sowie bei Frauenführungs- und Wellnessveranstaltungen sprechen wolle. Doch Wilson zeigt sich skeptisch und fragt sich, ob Ferguson überhaupt dafür geeignet ist – oder ob man sie in solch einer Rolle ernst nehmen würde. "Welche Qualifikationen könnten ihr diesen neuen Titel einbringen?"

Umzug nach Portugal? Laut Mirror plant Ferguson außerdem, England zu verlassen und nach Portugal zu ziehen. Ihre Tochter Prinzessin Eugenie und deren Ehemann Jack Brooksbank haben im Mai 2022 ein Anwesen in Melides gekauft, das sich in einer malerischen Küstenregion befindet. Dort könnte auch Fergie einziehen. Ob sie die Verbindung zu Andrew, mit dem sie auch nach der Scheidung eng verbunden war, komplett kappen wird, bleibt abzuwarten. Royal-Expertin Jennie Bond äußerte sich gegenüber dem Mirror verwundert über die möglichen Veränderungen in Fergusons Leben: "Ich bin überrascht, dass Sarah und Andrew sich jetzt anscheinend trennen. Ich dachte, sie wären unzertrennlich, auch wenn sie keine romantische Beziehung mehr führen." Sie fügte hinzu: "Vielleicht glaubt sie ihm nicht mehr, oder vielleicht will Andrew jetzt allein sein." Ein Umzug nach Portugal scheint zudem logische Vorteile für Ferguson zu haben, wie Bond weiter erklärte: "Ein Umzug nach Portugal war etwas, das ich immer für möglich gehalten habe. Es erscheint so logisch. Ein wunderschöner Ort, eine liebevolle Tochter und ein eigener Raum für sie. Jack und Eugenie leben nur zeitweise dort, daher könnte es sehr gut funktionieren."