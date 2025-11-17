Von Maxwell für Epstein angeworben? Paris Hilton bricht ihr Schweigen
Paris Hilton hat sich zu Berichten geäußert, wonach Ghislaine Maxwell versucht haben soll, sie für den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein anzuwerben.
Paris Hilton von Maxwell für Epstein rekrutiert?
Der britische Journalist Christopher Mason schilderte in der Dokumentation "Surviving Jeffrey Epstein", dass Ghislaine Maxwell in den frühen 2000er-Jahren in New York aktiv auf der Suche nach potenziellen Bekanntschaften für Jeffrey gewesen sei. Dabei soll ihr auch Paris Hilton ins Auge gestochen sein. Laut Mason soll Maxwel das It-Girl auf einer Party entdeckt und gesagt haben, sie sei "perfekt für Jeffrey".
Die Hotel-Erbin war zu diesem Zeitpunkt neunzehn Jahre alt. Ein Foto aus dieser Zeit zeigt Paris Hilton, Ghislaine Maxwell und Donald Trump zusammen auf einer Veranstaltung in New York - was die Gerüchte um eine mögliche Verbindung zusätzlich anheizte.
Hilton schwieg bisher zu dem Gerücht. Nun dementierte die zweifache Mutter in einem Gespräch mit dem Sunday Times Magazine Masons Behauptung. In dem Interview stellte Hilton klar, sich nicht daran erinnern zu können, persönlich mit Maxwell Bekanntschaft gemacht zu haben.
"Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, sie jemals getroffen zu haben", sagte Hilton. Sie mutmaßte anschließend, dass sie vermutlich aufgrund ihres bekannten Namens in den Medienrummel hineingezogen wurde. "Ich bin ein perfekter Clickbait-Name", lautete ihr Kommentar.
Im Jahr 2021 wurde Maxwell wegen Anstiftung von Teenagerinnen zum sexuellen Missbrauch durch Epstein verurteilt. Sie wurde in fünf Anklagepunkten, darunter Menschenhandel mit einer Minderjährigen, für schuldig befunden. 2022 wurde sie zu 20 Jahren Haft verurteilt.
