Von Maxwell für Epstein angeworben? Paris Hilton bricht ihr Schweigen

Paris Hilton hat sich zu Berichten geäußert, wonach Ghislaine Maxwell versucht haben soll, sie für den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein anzuwerben.

Paris Hilton von Maxwell für Epstein rekrutiert?

Der britische Journalist Christopher Mason schilderte in der Dokumentation "Surviving Jeffrey Epstein", dass Ghislaine Maxwell in den frühen 2000er-Jahren in New York aktiv auf der Suche nach potenziellen Bekanntschaften für Jeffrey gewesen sei. Dabei soll ihr auch Paris Hilton ins Auge gestochen sein. Laut Mason soll Maxwel das It-Girl auf einer Party entdeckt und gesagt haben, sie sei "perfekt für Jeffrey".