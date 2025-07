Ghislaine Maxwell: Epsteins Gehilfin hofft auf Begnadigung durch Trump

Über rund 100 Personen soll Maxwell Auskunft gegeben haben

Nach seiner Schottland-Reise wird Trump von Blanche, seinem früheren Privatanwalt, der Trump im Prozess um Zahlungen an den Porno-Star Stormy Daniels vertreten hatte, in dieser Woche darüber ins Bild gesetzt, was Maxwell in fast zehn Stunden langen Gesprächen berichtet hat. Die Öffentlichkeit soll zu einem „geeigneten Zeitpunkt“ informiert werden. Maxwells Anwalt David Oscar Markus erklärte, seine Mandantin sei „zu allem befragt worden, was man sich nur vorstellen kann – wirklich allem“.

Details? Geheim. Aber einzelne Medien wurden mit Vorabs gespickt. So erklärte die New York Sun, dass Maxwell über rund „100 verschiedene Personen“ Auskunft gegeben habe, die mit Epstein bis zu dessen Tod in einer New Yorker Gefängniszelle 2019 in Verbindung standen. Die britische Daily Mail ergänzte das schlagzeilenträchtige Detail, dass auch Elon Musk und dessen Bruder Kimbal Erwähnung gefunden hätten – und schob hinterher: Namensnennung sei nicht gleichbedeutend mit straffälligem Verhalten.