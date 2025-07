US-Politanalyst: „Donald Trump hat keine Weltanschauung“

Die Frage, wie man mit US-Präsident Trump umgehen soll, hält Europa weiter in Atem. Am Sonntag etwa reist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Schottland, um dort mit ihm eine Lösung im Zollstreit zu suchen. In Trumps MAGA-Bewegung selbst sind derweil Stimmen gegen seine Politik lauter geworden.

Wenige Menschen kennen sich mit der Republikanischen Partei so gut aus wie Henry Olsen. Er ist Senior Fellow am Ethics and Public Policy Center, einer konservativen Denkfabrik in Washington, D. C. Zuvor war er u. a. Kolumnist für die "Washington Post". Der KURIER traf ihn in Salzburg, wo er auf Einladung der Industriellenvereinigung an einer Konferenz teilnahm.