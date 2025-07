"Bürgerkrieg" um die Epstein-Akten: Trumps MAGA-Bewegung bröckelt

Donald Trump schien selbst erschrocken. „Was ist nur los mit meinen ,Jungs’ – und in manchen Fällen auch ,Mädels’?“, richtete sich der US-Präsident am vergangenen Wochenende auf seiner eigenen Social-Media-App Truth Social an seine aufgebrachten Anhänger. „Sie stürzen sich alle auf Justizministerin Pam Bondi, die einen FANTASTISCHEN JOB macht! Wir sind EIN Team, MAGA, und ich mag überhaupt nicht, was da gerade passiert.“