Stolperstein Epstein? Das große Zittern in der Welt der Reichen und Einflussreichen

Noch brisanter: Hinter „John Doe 36“ soll in Wahrheit Bill Clinton stecken, berichtet ANC News. Eine weitere Zeugin berichtet, sie habe den ehemaligen US-Präsidenten einmal auf Epsteins Privatinsel Little Saint James getroffen (diese gehört zu den US Virgin Islands in der Karibik). Clinton sagte dagegen, er sei noch nie auf dem Eiland gewesen.