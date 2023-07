E-Mails beweisen: Epstein wollte mit Prinz Andrew gemeinsame Sache machen

2009 ging es erstmals um Andrew. "Fragen Sie Andrew nach der Insel, erzählen Sie ihm von Ihren Bootsplänen", schrieb Epsteins Privatbankier Staley. Dabei habe es sich wohl um eine Anspielung auf Epsteins Privatinsel gehandelt, wohin der Unternehmer minderjährige Mädchen verschleppte.

"Andrew saß beim Abendessen neben mir", schrieb Epstein im Juni 2010 an seinen Privatbankier. Ein halbes Jahr später teilte Epstein schriftlich mit, dass es "irgendwie cool" sei, eine Weihnachtskarte von Andrew zu bekommen.

Hat Prinz Andrew bezüglich letztem Kontakt gelogen?

Wenige Tage später wurden Andrew und Epstein zusammen im Central Park in New York fotografiert. Der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. sagte später in einem Interview, dass dies der letzte Kontakt zwischen ihm und Epstein gewesen sei. Wie die Daily Mail berichtet, sollen die E-Mails aber beweisen, dass Epstein und Andrew auch im Februar 2011 noch in Kontakt standen.