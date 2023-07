Charles' geheimes Signal an Mitarbeiter, wenn ihn ein Gespräch nervt

"Ein Vertreter der Lehrergewerkschaft sollte die Königin treffen. Als er sich in die Warteschlange einreihte, teilte ihm ein Bediensteter mit, dass die Begegnung zu Ende sei, sobald Ihre Majestät 'wie interessant' sagt, und zur nächsten Person in der Schlange weitergeht. Als die Königin schließlich bei ihm ankam, fragte sie: 'Was sind Sie von Beruf?' Er teilte ihr mit, dass er ein leitender Gewerkschaftsfunktionär sei. 'Das ist sehr, sehr interessant', antwortete sie und ging weiter", so Leserbriefschreiber Enda Cullan, sich an seine Zeit als Lehrer im London der 1980er-Jahre erinnernd.

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben.