Epstein-Skandal: Warum die Wut auf Trump immer größer wird

Der Grund: Während Trump die heftige öffentliche Aufregung um die Art und Weise, wie sein Justizministerium und die Bundespolizei FBI mit der von Verschwörungstheorien umrankten Epstein-Affäre umgehen, am liebsten wegwischen will, ist das amerikanische Volk auf der Gegengeraden.

Laut Rasmussen glauben 56 Prozent dem FBI und dem Justizministerium nicht, dass der verurteilte Sexhändler keine „Kundenliste“ hatte, aus der die Nutznießer des über 20 Jahre gelaufenen Missbrauchs ersichtlich würden, von dem über 200 Frauen betroffen sein sollen. Fast 70 Prozent der Befragten finden, dass es „Dutzende mächtiger und wohlhabender Straftäter gibt, die sich der Justiz stellen müssen“.

Fast 50 Prozent glauben, dass Epstein, anders als zuletzt von Justizministerin Pam Bondi und FBI-Chef Kash Patel beteuert, im August 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle in New ermordet wurde, um einen weitreichenden Skandal, in den politische und wirtschaftliche Eliten verwickelt seien, zu vertuschen.