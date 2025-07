Trump und Epstein: Party mit Calendar Girls und umstrittene Briefe

Auf der Party soll es durchaus wild zugegangen sein: Teilnehmerin Jill Harth behauptete in einer später eingestellten Klage, Trump habe sie in ein Schlafzimmer gezogen , begrapscht und zum Kuss gezwungen . Eine 22-Jährige habe ihr erzählt, er sei nachts in ihr Bett gekrochen .

„Das ist doch eine Party für VIPs – und jetzt sagst du, nur du und Jeffrey?“, will George Houraney zu Donald Trump gesagt haben, als dieser 1992 Jeffrey Epstein als einzigen Gast zu einer Party mit „Calendar Girls“ einlud. „Hör zu, Donald“, habe er zu Trump gesagt. „Ich kenne Jeff sehr gut, ich kann nicht zulassen, dass er junge Mädchen anbaggert“, erinnert sich Houraney im Gespräch mit den New York Times.

All diese Geschichten kommen wieder auf, seit die Epstein-Affäre Trump mehr und mehr zusetzt – sogar seine eigenen Wähler, Unterstützer, Parteigenossen richten ihre Wut gegen den US-Präsidenten, beziehungsweise sein Kabinett, nachdem die Epstein-Akten nicht herausgegeben werden. Und dann ist da noch der vermeintliche Brief Trumps an Epstein, den das „Wall Street Journal“ (WSJ) gesehen haben will.

Schamhaar-Unterschrift?

Die US-Zeitung hatte von einem angeblichen Glückwunschschreiben an Epstein zu dessen 50. Geburtstag im Jahr 2003 berichtet, das den Namen Trumps tragen soll. Die Zeitung stellt so eine weitere Verbindung zwischen den beiden her. In dem Brief mit schlüpfrigem Inhalt sollen mit einem Marker die Umrisse eines Frauenkörpers mit Brüsten gezeichnet worden sein, Trumps Unterschrift habe Schamhaar suggerieren sollen - die Zeitung beruft sich auf Einblick in Dokumente. Veröffentlicht wurde der Brief selbst bisher nicht.

Wenn Trump am Freitag nach Schottland fliegt, um seinen neuen Golfplatz zu eröffnen, wird die Zeitung, die für gewöhnlich stets zum Tross des US-Präsidenten gehörte, fehlen.

Das Weiße Haus lud das konservative Blatt aus, Trump-Sprecherin Karoline Leavitt teilte zu den Gründen für den drastischen Schritt mit: „Aufgrund des falschen und verleumderischen Verhaltens des WSJ, wird es nicht Teil der 13 Medien sein, die an Bord sind.“ Zuerst hatte „Politico“ über den Ausschluss berichtet. Der US-Präsident wehrt sich mit einer Milliardenklage gegen das Blatt. Trump bestreitet, Urheber gewesen zu sein.