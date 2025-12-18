William und Kate veröffentlichen Weihnachtskarte: Louis stiehlt Geschwistern die Show

Prinz William und Prinzessin Catherine haben am 18. Dezember ihre alljährliche Weihnachtskarte veröffentlicht, um Royal-Fans kurz vor den Feiertagen frohe Weihnachten zu wünschen. William und Kate wünschen " ein frohes Weihnachtsfest" Das Ehepaar posierte zusammen mit seinen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis innig für ein Familienportrait, das auf Social Media geteilt wurde. Das Foto wurde laut Daily Mail von Fotograf Josh Shinner im April in Norfolk aufgenommen. "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest", heißt es in der Bildunterschrift.

Das Bild zeigt William und Kate lächelnd im Gras inmitten von Frühlingsnarzissen mit ihren Kindern. Catherine hat ihren Arm um Prinz George gelegt. Charlotte lehnt ihren Kopf an die Schulter ihres Vaters und hält sich an seinem Arm fest, während der jüngste Spross Louis zwischen Williams Beinen sitzt.

William und Louis im Partnerlook Dabei sticht besonders ins Auge, dass sich Louis und William im Partnerlook präsentieren - bestehend aus olivgrünen Pullovern, hellblauen Hemden und Jeans. Doch nicht nur das rückt das royale Nesthäkchen in den Mittelpunkt. Was ebenfalls auffällt, ist, dass der achtjährige Louis seine Schneidezähne verloren hat - und mit einer Zahnlücke in die Kamera lächelt.