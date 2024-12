William und Kate veröffentlichen Weihnachtskarte mit klarer Botschaft

Jahr für Jahr verschicken die Königshäuser Europas kurz vor Weihnachten Feiertagsgrüße in Form von Weihnachtskarten.

Während Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Karte in diesem Jahr die Welt einen seltenen Blick auf ihre beiden Kinder erhaschen ließen , zeigen sich auch Prinz William und Prinzessin Kate auf ihrer neuen X-Mas-Karte zusammen mit ihren drei Kindern Prinz George , Prinzessin Charlotte und Prinz Louis .

William und Kate zeigen sich auf Weihnachtkarte nahbar

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben am Donnerstag Weihnachtskarte 2024 in den sozialen Medien veröffentlicht, auf der ein Foto des Paares mit seinen drei Kindern in Norfolk zu sehen ist.

Die Karte wurde um 14 Uhr online gestellt - nur wenige Stunden nachdem bekannt worden war, dass die Familie heute nicht am traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen der königlichen Familie im Buckingham Palace teilnehmen würde.

Prinz William und Kate sollen sich stattdessen darauf freuen, über Weihnachten wie üblich Zeit mit Mitgliedern der königlichen Familie auf dem Anwesen in Sandringham zu verbringen.

Da ihre Kinder bereits Schulferien haben, sollen sich die Waleses aber vorerst auf ihren Landsitz Anmer Hall begeben haben - der als ihr beliebtester Rückzugsort gilt.

"Wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest", schrieb das Ehepaar unter ein Video auf Instagram, in dem die Weihnachtskarte präsentiert wird.