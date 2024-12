"Reich und unausstehlich": Reynolds und Lively für "Arbeiterklasse"-Aussagen kritisiert

Dabei erkenne er aber auch ihre privilegierte Erziehung an. "Ich versuche, ihnen den Unterschied zwischen ihrer Kindheit und meiner Kindheit oder der Kindheit meiner Frau nicht aufzudrängen", sagte Reynolds. "Wir sind beide in der Arbeiterklasse aufgewachsen, und ich erinnere mich, dass ich, als sie noch sehr klein waren, immer sagte oder dachte: 'Oh Gott, so ein Geschenk hätte ich als Kind nie bekommen' oder 'Ich hätte nie diesen Luxus gehabt, Essen zum Mitnehmen zu holen' oder was auch immer."

Tatsächlich wachsen die Promi-Sprösslinge im Luxus auf. Blake Lively und Ryan Reynolds leben mit ihren Kindern in einem luxuriösen Loft im Herzen des New Yorker Stadtteils Tribeca. Sie besitzen zahlreiche weitere Anwesen angeblich, die sie im Laufe der Zeit erworben haben.

Nachdem Blake Lively dieses Jahr bereits mit scheinbar arrogantem Verhalten in Interviews negativ aufgefallen war , wird jetzt auf Social Media über ihren familiären Hintergrund diskutiert. Zahlreiche User erinnern daran, dass Livelys Eltern ihre Kinder in Tarzana, einem noblen Stadtteil von Los Angeles, großzogen.

Der "Gossip-Girl"-Star selbst hat einmal erzählt, am Set groß geworden zu sein. Bereits im Alter von zehn Jahren gab Lively ihr Schauspieldebüt in "Sandman", bei dem ihr Vater Regie führte. Der Talentmanager ihres Bruders vermittelte ihr zudem mehrere Vorsprechen, wodurch sie mit nur sechzehn Jahren eine Hauptrolle im Film "The Sisterhood of the Traveling Pants" ergattern konnte.

Im Netz wird nun heftig gegen das Ehepaar ausgeteilt. Lively und Reynolds werden als "ignorant" bezeichnet und Reynolds Aussagen mit Marie Antoinette verglichen, welcher der Satz "Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen" in den Mund gelegt wurde. "Dinge, die realitätsfremde reiche Leute sagen", ärgert sich jemand.

"Du verwendest ständig das Wort 'Arbeiterklasse'. Ich glaube nicht, dass es das bedeutet, was du denkst", wirft eine Userin Ryan Reynolds vor.

"Schnellsuche: Sie wuchs in Tarzana auf und ging dann auf die Burbank High. Ihre ganze Familie war in der Unterhaltungsbranche tätig. Sie wurde als Teenagerin in Sisterhood for the Traveling Pants gecastet. Sie gehört also mindestens zur Mittelschicht. Wie auch immer, nichts davon ist wichtig, weil sie jetzt reich und unausstehlich ist", schreibt ein anderer.

Viele Nutzer vergleichen Lively außerdem mit Victoria Beckham, die der Doku "Beckham" behauptete, wie ihr Mann aus der Arbeiterklasse zu stammen - bevor sie von David Beckham zur Rede gestellt wurde.