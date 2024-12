Das tragische Leben von "Gilmore Girls"-Star Lauren Graham

Als alleinerziehende Mutter Lorelai Gilmore in der Serie "Gilmore Girls" wurde die US-amerikanische Schauspielerin Lauren Graham international bekannt. Und auch privat weiß sie, was es bedeutet, von nur einem Elternteil großgezogen zu werden, denn ihre Mutter verließ die Familie, als Graham noch klein war. Lauren Grahams turbulente Kindheit Die 57-Jährige blickt auf eine turbulente Kindheit zurück. Lauren Graham wurde in Honolulu geboren und war gerade drei Wochen alt, als ihre Eltern nach Japan zogen. In diesen frühen Jahren lebte sie mit ihrer Mutter, Donna Grant, und deren Familie zusammen, die bereits in Tokio ansässig war. Lawrence Graham, ihr Vater, musste häufig zur Arbeit nach Vietnam. "Meine Mutter war ein baptistisches Missionarskind, das in Tokio aufwuchs, und ihre Eltern lebten immer noch dort", schrieb Graham 2017 in einem Essay für das Wall Street Journal.

Die Schauspielerin war fünf Jahre alt, als ihre Eltern 1972 in die USA zurückkehrten. Noch in diesem Jahr ließen sie sich scheiden. Grahams Mutter verließ die Familie, als ihre Tochter gerade einmal fünf Jahre alt war, um eine Karriere als Musikerin zu verfolgen. Graham blieb bei ihrem Vater. Die Mutter war davon ausgegangen, dass das Mädchen in der Obhut seines Vaters ein stabileres Leben haben würde. Dies war aber nicht immer der Fall. Als Graham neun Jahre alt war, zogen sie und ihr Vater nach Virginia - und die Schauspielerin erlebte das Gegenteil von Stabilität. Ihr Vater habe oft Probleme damit gehabt, Graham für die Schule fertig zu machen. "Mein Lehrer rief ihn aus der Schule an und sagte: 'Weißt du, du kannst nicht einfach die oberste Schicht [ihrer Haare] bürsten, du musst auch darunter bürsten'", erzählte der "Gilmore Girls"-Star 2011 gegenüber dem Ladies‘ Home Journal. "Ich hatte diesen riesigen Knoten."

Dafür habe ihr Papa über andere Qualitäten verfügt. "Mein Vater hat eine gewisse Leichtigkeit", sagte sie. "Er ist sehr warmherzig und hat einen großartigen Sinn für Humor." Zu Hause war es so friedlich, dass Lauren kaum bemerkte, dass ihre Situation anders war als bei anderen Kindern. "Ich dachte einfach, was ich hatte, sei normal", sagte sie 2016 zu People. "Scheidungen kamen seltener vor und dass mein Vater alleinerziehend war, war ungewöhnlich, aber wir hatten viel Spaß."

Gegenüber ihrer Mutter hegte ihr Vater keinen Groll. Er habe oft deren Mut gelobt, ihre Träume zu verwirklichen.

Ihr Vater arbeitete früher für die Agency for International Development, ein Programm, von dem viele glaubten, es stehe in Verbindung mit der CIA, was bei Laurens Freunden für Spekulationen sorgte. "Die Leute sagen immer: 'Ah, dein Vater war ein Spion'", erzählte Graham Philadelphia Inquirer im Jahr 2010. "Er war kein Spion, fand aber schließlich einen festen Job in Washington, wo er als Anwalt und Lobbyist in der Süßwarenindustrie arbeitete." Bis dahin waren Vater und Tochter oft umgezogen. "Wir lebten im Sommerhaus seiner Eltern in Southold, New York, auf einem Hausboot auf den Jungferninseln, in einem fünfstöckigen Apartment ohne Aufzug in Manhattan und in einem Haus in Southampton, New York", schrieb Graham in ihren Memoiren "Have I Told You This Already?".

Mutter starb an Krebs Lauren Grahams jährliche Reisen nach London ermöglichten es ihr, eine Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen. "Sie war unglaublich schön und wirklich klug, und sie hatte all diese unabhängigen Entscheidungen getroffen", sagte Graham im Interview mit dem Ladies' Home Journal über ihre Mama, die im Jahr 2005 im Alter von 61 Jahren an Krebs gestorben war. "Ich bin sehr traurig über ihren Tod“, sagte Graham einmal gegenüber dem More-Magazin. Ihr täte es leid, dass ihre Mutter sich ihre Träume am Ende doch nicht erfüllen konnte. Obwohl Grant eine Karriere als Modeeinkäuferin in London machte, haben sich ihre musikalischen Ambitionen nie ausgezahlt. "Ich habe immer für sie gehofft, dass sich etwas ergeben würde", so Graham, die ihre Liebe zur Schauspielerei bereits in der Volksschule entdeckt hatte.

Druck, gut auszusehen, führte zu ungesundem Lebensstil Sie selbst gibt an, mit ihrer Gesundheit nicht immer vernünftig umgegangen zu sein. Um dem Druck in Hollywood gut auszusehen, habe sie einige ungesunde Gewohnheiten angenommen. "Seit meiner Geburt habe ich praktisch immer eine Diät gemacht. Und die Frauen in meiner Familie haben damit zu kämpfen. Deshalb bin ich in gewisser Weise umso glücklicher, je weniger ich über Essen nachdenke", sagte sie gegenüber Health.com. Wenig später wurde ihr klar, dass sie viel mehr war als nur ihre Schlankheit oder ihr jugendliches Aussehen. Denn während sie von der Öffentlichkeit für ihr äußeres Erscheinungsbild gefeiert wurde, schadete sie in Wahrheit sich selbst. "Das Ich, das am besten aussah, war jemand, der rauchte, unterernährt war, vor Angst aufgedreht war, nicht genug Schlaf bekam und sich trotzdem nie gut genug fühlte", schreibt sie in ihren Memoiren. Jetzt ist Graham an einem Punkt angelangt, an dem sie dankbar für die gesammelten Lebenserfahrungen ist. "Älter zu werden ist großartig", sagte sie 2022 in der "Kelly Clarkson Show". Keine eigenen Kinder Lauren Graham war von 2010 bis 2021 mit ihrem Schauspielkollegen Peter Krause liiert, der in der Serie "Parenthood" ihren Bruder spielt. Als sie mit Krause zusammenkam, brachte dieser seinen achtjährigen Sohn mit in die Beziehung. "Ich war nie Mutter, aber ich habe ein Kind geliebt, das lange Zeit in meinem Haus lebte", schrieb Graham in ihren Memoiren. 2022 machte Graham bekannt, dass sie und Krause sich im Sommer zuvor getrennt hatten. "Wir hatten so eine gute Zeit zusammen, dass ich vielleicht nicht ein paar grundlegende Fragen gestellt habe: 'Was sind deine Werte und was stellst du dir vor - und all diese erwachseneren Dinge", sagte Graham über das Liebes-Aus. "Und dann haben sie uns einfach eingeholt." Das Ende der Beziehung fiel mit der Corona-Pandemie zusammen. Graham zog sich damals in ein Strandhaus zurück, wo sie sich dem Schreiben ihrer Memoiren zuwandte. "Ich wollte mich einfach nicht von der Trennung platt machen lassen", sagte sie. Heute lebt die Schauspielerin alleine in Los Angeles, Kalifornien.