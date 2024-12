"Demütigende" Zukunft von Prinz Harry und Meghan "jetzt ein offenes Geheimnis"

"Doch so wie das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ist, ist Amerika gelangweilt", so die Adels-Kommentatorin, die davon ausgeht, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan es schwer haben werden, sich in Amerika neu zu positionieren.

Laut Maureen Callohan sei Harrys und Meghans "demütigende" gemeinsame Zukunft auf der anderen Seite des großen Teichs schon längst ein "offenes Geheimnis".