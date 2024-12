Harry bricht Schweigen nach Trennungsgerüchten: "Sind schon 12 Mal geschieden"

Prinz Harry und Herzogin Meghan bekommt man in letzter Zeit kaum noch im Doppelpack zu sehen. Die beiden seien auf ihre jeweiligen Karrieren konzentriert, berichten Insider, und würden auch in Zukunft vermehrt auf Solo-Auftritte setzen.

Am 4. Dezember traten Harry und Meghan eerneut beinahe zeitgleich und ohne den jeweils anderen auf: Der Herzog von Sussex zeigt sich in New York. Meghan am anderen Ende der USA, bei einem Event in Los Angeles.

Harry äußert sich in New York zu Scheidungsgerüchte

Die "zweigleisige" Strategie, wie sie ein Freund des Paares gegenüber People bezeichnet, sorgt bereits seit Monaten für wiederkehrende Gerüchte um eine mögliche Ehekrise.

Den Spekulationen versuchte Harry jetzt ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, als er sich bei seinem Auftritt beim "The New York Times' 2024 DealBook Summit" zu einem Statement genötigt sah.