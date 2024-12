So sieht Donatella Versace heute aus

Obwohl die Prominente nie ausdrücklich bestätigt hat, sich einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben, scheint sich ihr Gesicht im Laufe der Jahre in Summe drastisch verändert zu haben.

Aktuell sorgt die 69-Jährig mal wieder mit einer Transformation für Aufsehen, welche die Daily Mail als "atemberaubend" bezeichnet.

Die italienische Modedesignerin überraschte mit einem neuen, jugendlichen Look, als sie am Sonntagabend in London an der Premiere des Musicals "The Devil Wears Prada" teilnahm.

Fotos von der Veranstaltung zeigen Versace beim Posieren mit Society-Größen wie Elton John und Anna Wintour.