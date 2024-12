Nach Chemotherapie: Geste verrät Williams Hauptaugenmerk in Bezug auf Kate

Die Prinzessin von Wales hat am Dienstag eine souveräne Rückkehr auf die Weltbühne hingelegt, als sie und Prinz William den Emir von Katar und seine Frau bei deren Staatsbesuch im Vereinigten Königreich willkommen hießen.

Kate glänzt bei Staatsbesuch in London

Es war der erste internationale Termin von Kate in diesem Jahr, seit ihrer Krebsdiagnose Anfang 2024.

Nachdem William und Kate am Dienstagmorgen die katarischen Gäste in ihrem Hotel getroffen hatten, begleitete das Ehepaar Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani und seine Frau Sheikha Jawaher zur Horse Guards Parade, wo die Gäste König Charles III. vorgestellt wurden. Anschließend begab sich die Truppe in einem Kutschenumzug zum Buckingham Palace zurück.