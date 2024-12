Symptome verschlimmert: Elton John nach schwerer Augeninfektion erblindet

Die Sehkraft von Elton John hat in den vergangenen Monaten schrittweise abgenommen. Der Popstar ("Rocket Man") hatte im September auf Instagram mitgeteilt, dass er seit einer Infektion in seiner Sicht eingeschränkt sei. Im November erzählte John, sein Augenproblem hindere ihn auch bei seiner Arbeit als Musiker. Die Augeninfektion habe er sich im Sommer in Südfrankreich zugezogen.