Körpersprache-Expertin über Meghans Solo-Auftritt: Entzweite Beziehung

Harry befindet sich derzeit in New York. Seine Frau absolvierte indes einen Glamour-Auftritt in Los Angeles.

Während Prinz Harry am 4. Dezember einen Auftitt am "The New York Times' 2024 DealBook Summit" absolvierte - wo er unter anderem auch über die anhaltenden Trennungsgerüchte, die um seine Ehe mit Meghan kursieren, thematisierte, präsentierte sich die Herzogin von Sussex ohne ihren Ehemann bei einer glamourösen Gala in Hollywood.

Nur wenige Stunden, nachdem Harry kursierende Scheidungs-Spekulationen dementiert hatte, zeigte sich die 42-Jährige strahlend auf dem Red Carpet im Beverly Wilshire Hotel in Kalifornien.

Meghan: Strahlende Eleganz bei Gala in Hollywood Die zweifache Mutter und Unternehmerin präsentierte sich in einem trägerlosen schwarzen Kleid. Eine Diamantkette rundete den eleganten Look der Herzogin ab. Meghan unterstützte mit ihrer Teilnahme an der Gala am 4. Dezember Tyler Perry, der mit einem Award ausgezeichnet wurde. Der amerikanische Schauspieler und Filmemacher wurde bei der Zeremonie für seine Leistungen in der Branche geehrt. Harry und Meghan wohnten in Perrys 15-Millionen-Dollar-Villa in Los Angeles, als sie 2020 in die USA zogen. Sie baten den Hollywood-Mogul auch, Pate ihrer Tochter Lilibet zu werden. Obwohl die Sussexes beide Teil des Gastgeberkomitees für die Auszeichnung sind, besuchte die Herzogin von Sussex das Event ohne ihren Ehemann.

© REUTERS / Mario Anzuoni

Körpersprache-Expertin kommentiert "berufliche Trennung" In den letzten Wochen wurde immer wieder berichtet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex eine "berufliche Trennung" erproben und in den kommenden Monaten häufiger alleine auftreten werden. Berichten zufolge hat das Paar, das Anfang des Jahres seinen sechsten Hochzeitstag gefeiert hat diese Entscheidung getroffen, um zwischen seinen verschiedenen Projekten zu unterscheiden. Laut Körpersprache-Expertin Judi James zeigt Harrys und Meghans Schritt hin zu mehr Solo-Unternehmungen, wie sich ihre Beziehung entwickelt hat. "Harrys und Meghans Beziehung scheint sich von einer völligen Zwillingsbeziehung, in der sich ihre Körpersprache auf den Auftritt als passender, schmeichelhafter und sehr königlich wirkender Doppelakt beschränkte, zu einer Beziehung entwickelt zu haben, die der Form des Buchstabens Y ähnelt", sagte James dem Mirror. "An der Basis und bildete sich eine verbindende Partnerschaft, trennte sich aber auch in zwei Individuen, die sich in zwei ziemlich unterschiedliche berufliche Richtungen bewegten", erklärt James.