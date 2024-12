Harry und Meghan teilen nach Trennungsgerüchten Weihnachtskarte - was auffällt

Seit Herzogin Meghan und Prinz Harry einen "zweigleisigen" Ansatz verfolgen und vermehrt auf Solo-Auftritte setzen, kursieren Gerüchte um mögliche Spannungen in der Ehe der Sussexes.

In den vergangenen Monaten bekam man das einst als unzertrennlich geltende Ehepaar kaum noch im Doppelpack zu sehen. Den Spekulationen um eine Beziehungskrise versuchte Harry jetzt ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, als er sich bei seinem Auftritt beim "The New York Times' 2024 DealBook Summit" zu einem Statement genötigt sah.

"Anscheinend haben wir 10, 12 Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen", sagte er während der Veranstaltung laut People. "Wir haben uns offenbar auch schon 10, 12 Mal scheiden lassen", sagte Harry scherzhaft. Er betonte, dass die ständige Aufmerksamkeit, die seiner Ehe gewidmet wird, "definitiv keine gute Sache" sei.