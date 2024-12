Herzogin Meghan und Prinz Harry fehlt es in Kalifornien nicht an Annehmlichkeiten - und kostspieligen Geschäften.

Meghans Luxus-Leben in Montecito: Wo sie gerne (teuer) shoppen geht

Ihre Hochzeit mit Prinz Harry machte die ehemalige "Suits"-Darstellerin Meghan Markle über Nacht zu einer der prominentesten Frauen der Welt.

Das strenge Leben hinter den Palastmauern wurde der US-Amerikanerin aber bald zur Last. 2020 traten sie und Harry von ihren royalen Pflichten zurück. Mittlerweile hat sich das Paar zusammen mit seinen beiden Kindern ein komfortables Leben in der Nobelenklave Montecito in Kalifornien eingerichtet.

Dass die Herzogin von Sussex jemals den Wunsch verspüren könnte, eines Tages vielleicht doch wieder zurück nach Großbritannien zu ziehen, wagen Experten zu bezweifeln. Nicht zuletzt, weil sie und Harry in Kalifornien viele Annehmlichkeiten genießen. Wo Meghan gerne shoppen geht So wurde Meghan schon oft in den verschiedenen Geschäften von Wendy Foster gesichtet, wo von feiner Mode bis hin zu Edel-Haushaltswaren alles angeboten wird, was das Promiherz begehrt. Fosters Luxusboutique für Damenbekleidung im Upper Village von Montecito ist Teil eines Geschäftsimperiums, das sie mit ihrem Ehemann Pierre Lafond gegründet hat. Zudem besitzt Foster zwei Weinberge, ein Bistro, einen Gourmetmarkt und ein Geschäft für Wohnaccessoires.

Harry und Meghan bewohnen ein 14 Millionen Dollar-Anwesen, das unter anderem über neun Schlafzimmer, sechzehn Badezimmer, einen Swimmingpool und einen eigenen Tennisplatz verfügen soll. Die Nachbarschaft besteht aus namhaften Promis. Auch beim Bummeln im Country Mart wurde die Herzogin schon gesichtet. Das Geschäft ist auf Unterhaltungsartikel und Deko spezialisiert. So bekommt man hier etwa versilberte Vintage-Schalen für knapp 2.500 Euro, Keramik und Duftkerzen.

Es wird angenommen, dass die Herzogin auch der Boutique von Designerin Heidi Merrik hin und wieder einen Besuch abstattet. Die Modemacherin, die unweit von Harrys und Meghans Villa aufgewachsen ist, ist bekannt für den entspannten Glamour, der den einfachen Lebensstil Kaliforniens repräsentiert. Die Herzogin trug Merriks "Ginger"-Kleid aus Seide und Hanffaser, als sie Anfang des Jahres mit Prinz Harry bei einem Benefiz-Polospiel in Miami teilnahm. Die schwarz gerahmte "Santa Barbara"-Sonnenbrille der Designerin, zu deren Kundinnen auch Emily Blunt, Drew Barrymore und Kristen Bell zählen, gilt als eines von Meghans Lieblingsaccessoires.

Der Juwelierladen Logan Hollowell zählt Berichten zufolge zu Meghans liebsten Schmuckgeschäften. Die in Santa Barbara ansässige Schmuckdesignerin Hollowell verwendet recyceltes Gold, ethisch gewonnene Edelsteine ​​und Diamanten. Meghan soll mehrere von Hollowell entworfene Schmuckstücke besitzen. So trug die zweifache Mutter bei der Eröffnung einer Buchhandlung kürzlich Hollowells Fortuna-Kette aus 18 Karat Gelbgold, besetzt mit im Labor hergestellten Diamanten für rund 27.500 Euro. Sie hat außerdem schon einmal Hollowells Smaragdhalskette mit dem Namen "Queen" im Wert von ca. 3.950 Euro und eine Silberkette mit den Sternzeichen ihrer Kinder getragen. Erewhon: Meghans Lieblings-Supermarkt Bei ihrem Lieblings-Supermarkt Erewhon Market dürfte die Herzogin von Sussex derzeit wohl hauptsächlich nur online bestellen, da es in Montecito noch keine Filiale gibt. Der Erewhon Market, der Harry und Meghan am nächsten liegt, befindet sich in Calabasas, aber das Unternehmen bietet auch Online-Einkäufe an, die geliefert werden können, und auch ein Mitgliedschaftsprogramm für 180 Euro im Jahr, das angeblich auf die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten ist. Erewhon Market ist eine amerikanische gehobene Supermarktkette, in der Meghan bereits seit der High School einkaufen soll. Auf ihrem inzwischen eingestellten Blog "The Tig" schwärmte sie einst von den biodynamischen Weinen, dem hausgemachten Kombucha und den Grünkohl-Wraps, die sie dort erstand. Von glutenfreien Zimtbrötchen bis hin zum "handgereinigten und mit Sauerstoff angereicherten" Wasser - wer bei Erewhon shoppt, muss meist tief in die Tasche greifen. Das Geschäft wurde von der New York Times wohl nicht ohne Grund als "der inoffizielle Treffpunkt für junge, schöne und gelangweilte Menschen" bezeichnet. Wanderungen, etwa entlang des Hot Springs Canyon Trail und Strandspaziergänge am hundefreundlichen Butterfly Beach stehen regelmäßig auf dem Freizeitplan der Sussexes, die ihre Freizeit am liebsten mit Sohn Archie und Tochter Lilibet verbringen. Wie Meghan treibt Prinz Harry gern Sport und wurde schon oft beim Radfahren gesichtet. Er geht ab und zu essen und empfängt Freunde, die er in Montecito kennengelernt hat. "Kurzum, es gibt viel zu genießen", stellte der vor einiger Zeit der Telegraph fest. Sein Freundeskreis sei klein, aber "wunderbar". Pilates mit der besten Freundin Da Meghans beste Freundin Heather Dorak sie häufig in Montecito besucht, wird angenommen, dass die beiden auch gemeinsam trainieren. Dorak eröffnete 2006 ihr erstes Pilates-Studio in Hollywood, um ein Training zu entwickeln, das sie als "eine Reise für Geist, Körper und Rumpf" beschreibt. Mittlerweile verfügt sie über mehrere Studios. Die Herzogin von Sussex besuchte früher die Kurse ihrer Freundin. "Es ist zweifellos das Beste, was Sie für Ihren Körper tun können", sagte Meghan in einem früheren Interview über Pilates. Auch Yoga steht auf ihrem Sportprogramm. Harry ist Stammgast im Polo Club Prinz Harry hingegen ist bereits vor einiger Zeit dem Santa Barbara Polo Club in der Nähe seines Zuhauses beigetreten. Der ehemalige königliche Reporter und Bewohner von Montecito, Richard Mineards, erzählte diesbezüglich im "A Royal Right Podcast" des Hello!-Magazins, dass Harrys Engagement "Wunder für den Polo Club bewirkt hat, weil die Zuschauerzahlen in die Höhe geschossen sind. Er ist ein sehr guter Polospieler – viel besser als William".