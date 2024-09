Meghan erzielte "Eigentor" mit Fehler, der Gerüchte um Ehe zerstreuen sollte

Prinz Harry wird demnächst erstmals seit Monaten wieder zu einem öffentlichen Termin in seine Heimat England reisen. Der jüngere Sohn von König Charles III. werde in seiner Rolle als Schirmherr von Wellchild am 30. September an einer Veranstaltung teilnehmen, teilte die Organisation mit. Die Reise findet ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan statt - was, wie so oft, für Gerüchte sorgt.