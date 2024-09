Details: Affleck und Lopez heuern Hollywoods gefürchtetste Scheidungsanwältin an

Da es keinen Scheidungsvertrag gibt und die Sängerin und der Schauspieler während ihrer zweijährigen Ehe an mehreren gemeinsamen Projekten beteiligt waren, würde es schwierig sein, zu entscheiden, wer was bekommt.

Jetzt wurde bekannt, dass das Ex-Paar die gefürchtete Hollywoodanwältin Laura Wasser angeheuert hat. Jennifer Lopez und Ben Affleck hätten sich am Montagmorgen zusammen mit der berühmten Scheidungsanwältin in deren Bürogebäude getroffen, berichtet TMZ. Quellen zufolge soll Wasser bei der Scheidung vermitteln - ein Prozess, der angeblich schon seit mehreren Monaten im Gange ist.

Laura Wasser war bereits 2018 mit der Scheidung Afflecks von Jennifer Garner betraut worden. Sie ist ein bekannter Name in Hollywood. Zu ihren prominenten Klienten zählten unter anderem auch Angelina Jolie , Heidi Klum , Christina Aguilera , Ryan Reynolds , Kim Kardashian , Britney Spears , Asthon Kutcher und Johnny Depp .

Nach ihren unzähligen Scheidungsverfahren für Hollywoodstars gilt Wasser heute selbst als Promi. Ihr Erfolgsgeheimnis beschrieb sie gegenüber der Zeitschrift Gala so: "Ich habe mir den Ruf erarbeitet, diskret zu sein und keine Geheimnisse auszuplaudern, so wie manche Kollegen das gern tun. Aber auch mein Alter ist sicher ein Argument. Ich bin noch relativ jung - in Hollywood definitiv ein Plus. Außerdem habe ich kleine Kinder und bin selbst schon mal durch eine Scheidung gegangen. Das macht mich besonders glaubwürdig für gleichaltrige Klienten."

Freundschaften schließe Wasser mit ihren Klienten prinzipiell keine, so die Berkely-Absolventin. Sie werde pro Stunde bezahlt, unwichtige Details aus dem Leben von Superstars wie Britney Spears höre sie sich demnach nur für viel Geld an.

"Viele Stars erzählen mir deutlich mehr, als ich wissen möchte. Ich werde ja pro Stunde bezahlt und deshalb rate ich solchen Leuten, bestimmte Sachen lieber mit einer Freundin zu besprechen. Dann wird es billiger für sie."

850 Dollar verlangt sie pro Stunde und ein Mindestgehalt von 25.000 Dollar. Personen unter zehn Millionen Dollar Vermögen soll die Juristin, die als extrem tough gilt, strikt ablehnen.

Laura Wasser, deren Vater bereits ein Promi-Anwalt war, hat ein Ratgeberbuch über Scheidungen verfasst und ist Partnerin der Anwaltskanzlei "Wasser, Cooperman & Mandles" mit weiteren Anwälten in Los Angeles.