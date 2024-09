Kates Bruder packt Details über Familienstreitigkeiten bei Middletons aus

Eine Ausnahme stellt Kates jüngerer Bruder James Middleton dar, der in der Vergangenheit nicht nur offen über seine psychischen Probleme gesprochen hat, sondern in seinen neuen Memoiren "Meet Ella" unerwartet offen Details über sein Leben, seine Beziehung zu Ehefrau Alizée Thevenet und die Familie Middleton ausplaudert.

Der Unternehmer erinnert sich in seinem Buch auch an seine Kindheit. Und darüber, dass sich seine Eltern Michael und Carole Middleton über seine schulischen Leistungen uneinig waren.

So erzählt James Middleton nicht nur darüber, wie besorgt seine Familie war, als er mit einer Depression zu kämpfen hatte, wegen der er eine Berufspause einlegen musste und professionelle Hilfe in Anspruch nahm.

James, der wie seine Schwestern Kate und Pippa das renommierte Marlborough College in Wiltshire besuchte, gibt an, dass er damals mit Problemen in der Schule zu kämpfen gehabt habe. Viermal habe er die Maturaprüfung in Chemie wiederholen müssen.

In einem Streit habe sein Vater seine Ausbildung wütend als "Geldverschwendung" bezeichnet. Carole Middleton habe auf diese harte Aussage mit Tränen reagiert.

"Mittlerweile schneide ich in meinen Abschlussprüfungen so schlecht ab, dass meine arme Mutter in Tränen aufgelöst ist. Papa sagt, meine teure Ausbildung sei 'Geldverschwendung' gewesen", zitiert die Zeitung The Mirror aus Middletons Buch.