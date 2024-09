James Middleton: Peinliche Enthüllung über die Anfänge seiner Ehe

"Wenn Sie mir in meinen dunkelsten Momenten gesagt hätten, dass ich innerhalb eines Jahres, nachdem ich darüber nachgedacht hatte, mein Leben zu beenden, meine zukünftige Frau kennenlernen würde, wäre ich verärgert gewesen; wütend darüber, dass irgendjemand vermuten würde, dass sich das Schicksal so abrupt ändern könnte", erzählt der heute 37-Jährige. "Doch dann, im Sommer 2018, änderte sich alles."

Middleton erinnert sich an ein Treffen, dass er an einem frühen Abend hatte, um mit einem potenziellen Berufs-Partner im South Kensington Club eine Geschäftsidee für ein neues Hundefutter zu besprechen. "Alles ist gut gelaufen und meine Stimmung ist gut. Ella ist bei mir – der Club liegt ganz in der Nähe unserer Wohnungen, daher kommen wir oft zusammen hierher. Obwohl ich am nächsten Morgen nach Schweden reise, um einen Freund zu besuchen, beschließe ich, noch ein schnelles Bier auf dem Balkon zu trinken."