James Middleton verrät ungewöhnlichen Namen seines 1. Sohnes

Hündin Ella "verkuppelte" Middleton und Thevenet

Die britische Adelsexpertin Zoe Forsey erklärte einst, worauf Middleton hier anspielt. "Ihr Kennenlernen haben sie tatsächlich ihren Hunden zu verdanken", zitiert sie die Zeitung Daily Express. "James hatte Ella in einen sehr schicken Privat-Club in West-London mitgenommen. Ella saß zu James' Füßen und als sie aufstand, um Wasser zu trinken, wurde sie von einer sehr schönen blonden Frau abgelenkt, die in der Ecke der Bar saß. Es war auch ein ziemlich seltsamer Moment, denn als James vorbeikam, um sich zu entschuldigen, dachte Alizée tatsächlich, er sei ein Kellner und bestellte einen Drink."

James und Alizée hatten sich im September 2019 verlobt, mussten ihre Hochzeit jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie zweimal verschieben. Im September 2021 war es dann so weit.