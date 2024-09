Wie im Krimi: Maulwurf in Meghans und Harrys Team entlarvt

Meghan und Harry von eigenem Mitarbeitern diffamiert

Umso schockierender der aktuelle "Enthüllungsbericht" von The Hollywood Reporter, in dem berichtet wird, verschmähende Behauptungen, wie jene, Meghan sei eine "Diktatorin in High Heels", stammen von einer Person, die immer noch für sie und Harry arbeitet und "sehr hoch oben" in der Rangordnung stehe.

Maer Roshan, Herausgeber der Fachzeitschrift, behauptet: "Unser Reporter sprach mit einer hochrangigen Quelle, die für das Paar arbeitet, und diese sagte: 'Jeder hat Angst vor Meghan.'"

"Sie macht Leute klein und nimmt keine Ratschläge an", soll der namentlich nicht genannte Mitarbeiter von Harry und Meghan dem Hollywood Reporter anvertraut haben. Was die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar zusätzlich erschweren würde, sei angeblich der Umstand, dass sowohl die Herzogin als auch Harry dafür bekannt seien, häufig ihre Meinung zu ändern. "Sie sind beide schlecht darin, Entscheidungen zu treffen", behauptet die Quelle.

Meghan selbst hat stets Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätte Mitarbeiter gemobbt, nachdem 2018 erstmals Gerüchte um ihr vermeintlich schwieriges Naturell laut geworden waren. Der Palast stellte Ermittlungen an, um den Mobbingvorwürfen nachzugehen. Meghans Team bezeichnete die ganze Causa als "Schmierkampagne" gegen die Herzogin. Meghans und Harrys letzter Stabschef Josh Kettler hatte kürzlich nach nur drei Monaten gekündigt.

Freunde von Meghan sagten, sie hätten noch nie "eine negative Seite an ihr" gesehen. Doch Roshan behauptet gegenüber Access Hollywood: "Beides kann stimmen. Das Paar hilft vielen Menschen. Meghan und Harry lehnten es ab, unsere Geschichte zu kommentieren. Ich denke, Meghan hätte gesagt, dass das Erteilen von Befehlen etwas ist, was wir von Männern erwarten."