Spionage-Skandal: Prinz Andrew von Charles kurz vor Weihnachten verbannt

Ganze dreißig Jahre lang soll die Mutter von Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice Berichten zufolge keine Einladung zum Weihnachtsessen der Royals erhalten haben. Nach ihrer Trennung von Andrew im Jahr 1992 wurde davon abgesehen, Fergie bei den Feierlichkeiten dabei zu haben. 2022 durfte Fergie erstmals wieder Weihnachten mit der Königsfamilie in Sandringham verbringen. Die Hoffnung dürfte groß gewesen sein, auch heuer wieder eine Einladung zu erhalten.

Diese Woche war bekannt geworden, dass ein Vertrauter von Prinz Andrew nicht nach Großbritannien einreisen darf, weil er als chinesischer Spion gilt. Ein Gericht in London bestätigte eine Entscheidung der Regierung aus dem Jahr 2023. Der Bruder von König Charles III. hatte den Geschäftsmann zu seinem Berater ernannt und ihm Verbindungen zur königlichen Familie versprochen, wie die Zeitung Times berichtete. Der mutmaßliche Spion sei ermächtigt worden, in Andrews Namen nach Investoren in China zu suchen.

"Äußerst peinlicher Fall"

Der Sicherheitspolitiker Tom Tugendhat von der Konservativen Partei nannte den Fall in der BBC "äußerst peinlich". Der Buckingham-Palast wollte sich nicht äußern und verwies darauf, dass Andrew kein "Working Royal" sei und nicht im Namen der königlichen Familie auftrete.

"H6", wie der Mann genannt wird, hatte Einspruch gegen das Einreiseverbot eingelegt. Dies wies eine Berufungskommission nun zurück. Das chinesische Außenministerium wies die Unterstellungen zurück. Die Volksrepublik lehne die Verwendung von "Spionage" zur Verunglimpfung Chinas entschieden ab, hieß es. Peking forderte die "betroffene Seite" auf, politische Manöver gegen China einzustellen.