Am 12. August dieses Jahres ist Baumeister und Society-König Richard Lugner von uns gegangen. Am 31. August wurde er am Grinzinger Friedhof im Kreis der engsten Familie und Freunde beigesetzt, die öffentliche Anteilnahme war groß. Bei der Verabschiedung anwesend war natürlich auch Lugners Witwe Simone, die seitdem (medienwirksam) um ihren verstorbenen Gatten trauert. Zu seinem 92. Geburtstag im Oktober beispielsweise besuchte sie sein Grab im Hochzeitskleid.

Für Medienwirbel sorgte auch Simones Kündigung von der Lugner City. Die 42-Jährige polarisiert, nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb von Lugners Familie (und dessen Ex-Frau Cathy). Doch die Kontroverse rund um Simone Lugner hat nun einen neuen und durchaus geschmacklosen Höhepunkt erreicht: Das Grab von Richard Lugner wurde demoliert, im Mittelpunkt steht dabei ein gemeinsames Foto des Ehepaares.

Simones Kopf wurde "abgerissen" Lugners Grab ist unter anderem mit Kerzen, Blumen, einem Kranz und einem eingerahmten Hochzeitsfoto von ihm und Simone geschmückt. Wie die Tageszeitung Heute berichtet, wurde am Wochenende der Rahmen eben dieses Fotos zerstört und das Bild zerrissen. Auffällig ist, dass das Foto genau in der Mitte zerrissen wurde - also so, als hätte man bewusst Simone von Richard Lugner trennen wollen. Damit nahm die Zerstörungswut aber noch kein Ende: Simones Kopf wurde obendrein "abgerissen", das demolierte Foto erinnert somit an eine Enthauptung. Der Angriff auf Lugners Grab scheint also vor allem Simone gegolten zu haben. "Offenbar wollten die Täter so Simone und ihren verstorbenen Gatten auf perfide Art und Weise demütigen", schreibt Heute. Wer hinter der Zerstörung steckt, ist noch nicht bekannt. Von Simone selbst oder der Familie von Richard Lugner gibt es noch kein Kommentar.

"Jeden Tag denk ich noch an den Richard" Erst kürzlich aber hat Simone über ihre nach wie vor gefühlte Trauer über ihren verstorbenen Ehemann gesprochen. In der ORF-Sendung Guten Morgen Österreich erzählte sie nicht nur über ihre Teilnahme an der kommenden "Dancing Stars"-Staffel, sondern auch darüber, wie sehr sie Richard vermissen würde: "Jeden Tag denk ich noch an den Richard. Ich war so glücklich, es war so schön mit ihm. Bei allem, was ich tue, fehlt er mir. Er schaut bei 'Dancing Stars' von oben zu", so die Witwe. Trost findet sie ein bisschen, wenn sie von der lugnerischen Villa aus auf den Grinzinger Friedhof schaut, verriet Simone.