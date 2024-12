Simone Lugner über "Dancing Stars"-Wunschpartner und Liebesangebote

"Jeden Tag denk ich noch an den Richard. Ich war so glücklich, es war so schön mit ihm. Bei allem was ich tue, fehlt er mir. Er schaut bei Dancing Stars von oben zu."

Trost findet sie ein bisschen, wenn sie von der lugnerischen Villa aus auf den Friedhof schaut, wo der Baumeister begraben liegt.

Job hat sie derzeit noch keinen, sie will sich aber momentan sowieso erst einmal auf die ORF-Show konzentrieren, das Training dafür beginnt ja bereits Mitte Februar. Und sie will natürlich gewinnen.

"Am liebsten hätte ich einen schwulen Tanzpartner, die sind einfach einfühlsamer. Ich verstehe mich gut mit solchen Männern. Wichtig ist, dass er mich sehr kraftvoll führen kann."