Oliver Pocher und Amira: Ex-Paar "in Tränen" wiedervereint

Bei dem Weihnachtsauftritt sei Pocher auf einmal in den Aufführungsraum gestürmt, erinnerte sich Aly in ihrem Podcast. Sie selbst saß bereits im Publikum.

"Auf einmal kam Olli hereingestürmt und zog mich da förmlich raus. Er hat gesagt komm raus und ich dachte: Gibt es Streit? Was habe ich gemacht? Werde ich jetzt angebrüllt?", wird Amira von der Bild zitiert.

Erst als sie unter vier Augen waren, wurde ihr klar, was geschehen ist.

"Er ist in Tränen ausgebrochen und dann wusste ich eigentlich schon Bescheid", so Amira.

Pochers Onkel, zu dem beide einen engen Draht hatten, war über Nacht völlig unerwartet verstorben. Seit Tod traf auch Amira hart. Karl habe sie noch ein paar Wochen vor seinem Tod gemeinsam mit seiner Frau besucht.

"Wir standen beide tief heulend da", erzählte Aly. "Das war eine sehr emotionale Situation."

Der Moment hätte ihr gezeigt, dass sie und ihr Ex-Mann einander trotz der Streitigkeiten in der Vergangenheit einander immer noch nahestehen: "Am Ende geht es um Familie und jeder ist noch verbunden. Das tut mir für jeden Einzelnen sehr weh. Onkel Karl war ein so toller Mann."

"Wir hatten immer eine tolle Zeit miteinander und wir werden Dich als Vater, Bruder, Onkel und vor allem als herzensguter Mensch vermissen", schrieb der deutsche Entertainer vor wenigen Tagen auf Instagram, als er von dem von ihm geschätzten Familienmitglied Abschied nahm.